Irmãs Balanas dão concerto com Orquestra do Algarve em Espanha e Portimão

A Orquestra do Algarve anunciou dois concertos imperdíveis que irão acontecer nos dias 14 e 15 de setembro, com a participação das internacionalmente aclamadas irmãs Kristine e Margarita Balanas. Estes concertos terão lugar no Centro de Exposiciones y Congressos de Ayamonte, no dia 14 de setembro, às 20h30 (hora local), e no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, no dia 15 de setembro, às 19h00.

Naturais da Letónia, Kristine e Margarita Balanas têm conquistado palcos por todo o mundo, destacando-se como músicas talentosas. Kristine, no violino, e Margarita, no violoncelo, cresceram num ambiente profundamente musical, desenvolvendo desde cedo uma cumplicidade única que se reflete nas suas interpretações. Recentemente, Margarita assumiu um papel de destaque no cenário musical internacional, colaborando como maestra em diversos projetos ao lado do renomado Paavo Järvi, entre outros, posição que ocupará neste concerto com a Orquestra do Algarve.

O ponto alto deste programa será a interpretação do célebre Concerto para Violino de Beethoven, uma obra-prima do repertório clássico. A combinação entre a maestria de Margarita Balanas na direção e a interpretação sensível e apaixonada de Kristine Balanas no violino promete proporcionar ao público uma experiência inesquecível, marcada pela profunda ligação artística entre as irmãs.

Estes concertos, além de celebrarem a excelência musical, ocorrem na semana das comemorações do Dia da Cooperação Europeia, que se assinala a 21 de setembro. Este contexto reforça o espírito de união e colaboração que a música representa, unindo culturas e promovendo a partilha de valores através da arte.

Bilhetes disponíveis em www.giglon.com (14 de setembro) e www.bol.pt (15 de setembro).