Universidade do Algarve deu boas vindas aos novos estudantes

Os novos estudantes da UAlg foram acolhidos com um programa cheio de atividades, que se iniciou com uma sessão de boas-vindas, às 09h00 do dia 9 de setembro, no Pavilhão Municipal da Penha, em Faro, terminando em festa com um Sunset animado pelo Quiz “Dr. Why”, Stand up comedy com Dário Guerreiro (Môce dum Cabréste), e pelo Dj Ride.

Vários membros da comunidade académica e entidades regionais juntaram-se à sessão de boas vindas. O reitor Paulo Águas saudou os novos estudantes, oriundos do Algarve ou do Sul de Portugal, do Centro e Norte, das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, da América do Sul, nomeadamente Brasil e Equador, ou de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, referindo-se, particularmente, aos que passam a estar na condição de estudantes deslocados.

O reitor voltou a abordar no seu discurso os preços e a falta de alojamento que, nos últimos anos, têm registado subidas mais elevadas do que os rendimentos das famílias, o que tem vindo a exigir um maior esforço financeiro das mesmas. Lembrou que a Universidade do Algarve possui pouco mais de 500 camas em residências, às quais se juntam mais 50 camas do programa Alojamento Estudantil, lançado este ano pelo Governo. Estas 550 camas são destinadas prioritariamente ao alojamento de estudantes bolseiros deslocados, mas, segundo o reitor, se para esse grupo a atual oferta ainda é suficiente, é cada vez maior a procura por parte de estudantes não bolseiros. Paulo Águas destacou ainda que nos últimos dois anos o Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, com financiamento do PRR, permitiu a renovação de quatro residências, num total de 339 camas.

Convicto de que fizeram a escolha certa, mas também de que irão enfrentar grandes desafios, dirigiu-se aos novos estudantes lembrando-lhes que não estarão sós. “Todos nós, professores, funcionários, investigadores, caminharemos convosco para que sintam que esta Instituição também é vossa. Não tenham receio de, se necessário, procurar ajuda”.

A terminar o seu discurso, Paulo Águas apelou não só à participação na vida da Academia, mas também na da cidade que os acolhe. Dirigindo-se a um pavilhão repleto de estudantes frisou: “Cada um de vós será um parceiro na construção de uma Universidade global cada vez mais preparada para dar respostas à sociedade, fomentando a ciência, a educação, a investigação e cumprindo a sua responsabilidade social.”

O presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, também deu as boas-vindas aos novos estudantes, recordando-lhes que vão passar a fazer parte de uma comunidade dinâmica, acolhedora, segura e tranquila, inserida em pleno Parque Natural da Ria formosa. “A partir de hoje, Faro é a vossa casa”. O presidente do Município referiu ainda o papel dos estuantes na construção de uma cidade cada vez mais inteligente, terminando o seu discurso formulando “votos de sucesso, descobertas e muitas memórias felizes.”

A presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), Rita Tavares, realçou o papel da AAUAlg na defesa dos direitos e interesses dos estudantes, lembrando que este órgão estará sempre de portas abertas para os receber. Convidou-os ainda a refletir sobre o impacto que cada um quer ter no mundo, referindo que “é preciso enfrentar os desafios com resiliência e humildade” e que “cada falha é uma oportunidade de aprendizagem, pois são elas que nos fazem chegar ao sucesso”.

Os momentos musicais estiveram a cargo da Versus Tuna, Real Tuna Infantina, Feminis Ferventis, e dos ArtMusa.

Durante a sessão foram também entregues os certificados aos estudantes premiados com Bolsas de Mérito Desportivo em 2023/2024.

Posteriormente, os novos estudantes foram recebidos nas Unidades Orgânicas para as respetivas sessões de boas-vindas.