Duo Sigma interpreta a natureza no Grande Auditório da UAlg

O grupo de música clássica Duo Sigma regressa no dia 18 de setembro ao Grande Auditório da Universidade do Algarve para mais uma atuação, desta vez com o tema centrado na natureza.

O violoncelista Miguel Rocha e a pianista Ana Cláudia Assis vão apresentar obras de Jaime Reis, Carlos Marecos, Lera Auerbach e Fábio Chicotio numa atuação que terá início pelas 19h00.

Em simultâneo, o espetáculo será composto ainda por uma vertente multimédia com a colaboração da ex-aluna da UALg Laura Pires.

“A animação/ilustração será projetada enquanto o Duo Sigma toca uma das obras apresentadas, composta propositadamente para este projeto. Será um momento especial”, revela a organização.

Este projeto é financiado pela DGARTES e apoiado pela Antena 2, Rádio Horizonte, Universidade do Algarve, Escola Superior de Música de Lisboa, Academia de Música de Vilar do Paraíso, Escola Superior de Artes Aplicadas e Escola de Artes do Norte Alentejano.

No dia anterior ao concerto, o Duo Sigma inicia a segunda temporada de gravações do seu novo trabalho, sendo que a primeira sessão, em julho, também aconteceu no auditório da UAlg.

Programa

IX (59’’), X (1’ 38’’), XII (5’) e XVI (3’19’’) de 24 Preludes for Violoncello and

Piano,Op.47 (1999), de Lera Auerbach

⁠Sigma Cobre (2022; 6’-10’), de Jaime Reis

⁠Estudo III (1976; 6’), de Jorge Peixinho

Kýklos (2024; 5’), de Fábio Chicotio

O Carro de Jorge Peixinho (2021; 12’), de Carlos Marecos