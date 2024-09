Concertos ao Entardecer estão de regresso pela mão da ArQuente

Depois da atuação de Luca Argel na sexta-feira passada, o ciclo Concertos ao Entardecer, organizado pela Associação ArQuente, continuam este fim de semana (13, 14 e 15) ao som da mestria de Pedro Branco, que já é um repetente neste evento onde participou como guitarrista de várias bandas e artistas que marcaram presença noutras edições. Mas, desta vez brinda-nos com o seu projeto a solo.

Membro da banda You Can’t Win, Charlie Brown, fundador do projeto iconoclasta Old Mountaine guitarrista em projetos como o do cantautor Tiago Bettencourt, é com este primeiro disco a solo, intitulado ‘A Narrativa Épica do Quotidiano’, que se apresenta e se afirma como compositor e “contador de histórias que ninguém quer ouvir”. Este disco é uma espécie de testemunho para as gerações vindouras do que se passava por cá nesta época, sendo os temas ‘Vira-Lata’ e ‘Cinco Minutos Antes’ as principais amostras.

O ciclo de Concertos ao Entardecer fecha com Jasmim, que atua nos próximos dias 20, 21 e 22. Jasmim é Martim Braz Teixeira, que inaugurou o seu percurso musical em 2014 (como teclista) no quinteto de surf rock psicadélico Mighty Sands. O single ‘Primavera’ (2016) e o EP, Oitavo Mar (2017) abriram caminho para ‘Culto da Brisa’, o seu primeiro longa duração, lançado em 2019. No primeiro trimestre de 2021, Jasmim lançou o seu segundo álbum, ‘Acordado ou a Sonhar’. Em 2023 lançou ‘Dias em Branco’.

É com plenitude que Jasmim se debruça num cruzamento de influências que tocam no psicadelismo, na folk americana ou na música popular portuguesa, trata-se de uma paleta enriquecedora e multi-instrumentalista.

Os Concertos ao Entardecer têm o apoio da Câmara Municipal de Faro, da Museus e Monumentos de Portugal (integrando a programação ‘Fortaleza Cultural’, com o tema ‘Patrimónios de Liberdade’) e da União de Freguesias de Faro. Para além disso, a iniciativa conta com a parceria da Associação de Moradores da Ilha da Culatra.

Como parceiros de comunicação a ArQuente e os Concertos ao Entardecer contam com o Sul Informação e a RUA FM – Rádio Universitária do Algarve.