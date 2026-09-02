Richie Campbell e Yang são os cabeças de cartaz do evento que encerra o verão em Vila do Bispo, no dia 12 de setembro. A entrada é livre.

O Município de Vila do Bispo prepara-se para encerrar a temporada de verão com uma noite dedicada à música urbana portuguesa. O evento “Há Música na Vila” realiza-se no dia 12 de setembro, junto ao Mercado Municipal, com Yang e Richie Campbell como principais atrações.

A noite começa às 21h30, com a atuação de Yang, uma das vozes da nova geração da música urbana nacional. Conhecido por temas como “Fica para Depois” e “Água e Sal”, o artista chega a Vila do Bispo com o mais recente êxito “Fé”, lançado em 2026. A sua sonoridade cruza influências de R&B, bossa nova e afro-pop.

Pelas 23h00, sobe ao palco Richie Campbell, um dos nomes mais reconhecidos e influentes da música urbana portuguesa. O artista promete encerrar a noite ao som de uma mistura de reggae, dancehall, R&B e afrobeats, numa atuação marcada pela energia e pelo contacto com o público.

Com entrada livre, o “Há Música na Vila” pretende ser o momento de encerramento da programação de verão no concelho, proporcionando uma noite de música e convívio para assinalar o final da estação.

O recinto abre às 20h30 e o evento é promovido pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, com o apoio da Região de Turismo do Algarve, Cerveja Sagres e Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo.

Há Música na Vila — 12 de setembro

Local: Junto ao Mercado Municipal de Vila do Bispo

20h30 — Abertura do recinto

21h30 — Yang

23h00 — Richie Campbell