O Algarve terá um dia dedicado à promoção do destino em Nova Iorque

O “Dia do Algarve” vai levar gastronomia, cultura e alguns dos maiores eventos da região à Casa de Portugal, instalada no Time Out Market de Brooklyn, reunindo convidados, imprensa norte-americana e público internacional.

No próximo dia 15 de julho, o Algarve será o destino em destaque na programação da Casa de Portugal, instalada no Time Out Market, em Brooklyn, Nova Iorque, no âmbito do projeto Road to World Cup, uma iniciativa promovida pela Federação Portuguesa de Futebol, com o apoio do Turismo de Portugal, para reforçar a notoriedade do país no mercado norte-americano durante o Campeonato do Mundo de Futebol 2026.

Ao longo desse dia, o Turismo do Algarve apresentará a diversidade da oferta turística da região perante jornalistas norte-americanos, operadores turísticos, parceiros e convidados, tirando partido da visibilidade proporcionada por um dos maiores eventos desportivos do mundo e do interesse gerado em torno de Portugal para promover a notoriedade do destino num mercado considerado estratégico para o crescimento sustentado do turismo algarvio.

Esta ação pretende mostrar um Algarve capaz de combinar gastronomia, cultura, criatividade e grandes eventos internacionais, reunindo uma proposta turística diferenciadora que reflete a crescente diversificação da sua oferta. Neste contexto, o programa do Dia do Algarve começa com uma apresentação do destino, com destaque para a diversidade de experiências proporcionadas ao longo de todo o ano. Haverá também momentos dedicados à divulgação de alguns dos principais eventos internacionais acolhidos pela região, nomeadamente o PGA Portugal Invitational, a Fórmula 1 e o MotoGP, reforçando o posicionamento do Algarve como destino de referência para o turismo desportivo e para a realização de grandes eventos.

A gastronomia algarvia estará representada pelo chef João Oliveira, do restaurante Vista, em Portimão, distinguido com uma estrela Michelin, que conduzirá um showcooking seguido de um almoço volante inspirado nos sabores da região.

A programação culmina com um showcase do músico algarvio Dino D’Santiago, que terá lugar no terraço exterior do Time Out Market, num cenário com vista privilegiada sobre as pontes de Brooklyn e Manhattan. A atuação decorrerá num espaço aberto ao público, permitindo que visitantes nova-iorquinos e turistas presentes naquele emblemático mercado possam contactar diretamente com a cultura contemporânea do Algarve.

Apesar de a seleção nacional já não se encontrar em competição, a Casa de Portugal continua a atrair muitos visitantes, beneficiando da forte afluência ao Time Out Market de Brooklyn, que recebeu cerca de 335 mil pessoas durante o mês de junho. A programação regular do espaço tem contribuído para manter o interesse do público em torno de Portugal.

No dia 15 de julho, com a transmissão em direto de uma das meias-finais do Campeonato do Mundo FIFA 2026, prevê-se uma elevada afluência de visitantes, que irá certamente contribuir para ampliar a visibilidade do “Dia do Algarve” junto do mercado norte-americano.