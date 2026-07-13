Alunos do 1.º ciclo em Faro vão receber livros de fichas gratuitos

O Município de Faro vai assegurar, no próximo ano letivo, 2026/27, a atribuição gratuita de livros de fichas escolares aos alunos do 1.º ao 4.º ano de escolaridade, que frequentam os estabelecimentos de ensino dos agrupamentos de escolas do concelho.

Esta medida abrange todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico (do 1.º ao 4.º anos de escolaridade) matriculados nos agrupamentos de escolas do concelho de Faro, reforçando o compromisso da autarquia na promoção da igualdade de oportunidades, no acesso equitativo à educação.

A disponibilização dos livros de fichas escolares representa um investimento de 123.000,75€, constituindo um importante complemento às políticas de educação promovidas pela autarquia. A iniciativa contribui para a redução dos encargos suportados pelos agregados familiares, no início de cada ano letivo, garantindo que todos os alunos dispõem dos recursos pedagógicos necessários ao seu percurso escolar.

Com esta iniciativa, o Município de Faro pretende continuar a investir numa escola pública mais inclusiva, promovendo o sucesso educativo e criando condições para que as crianças do concelho possam desenvolver plenamente as suas competências e capacidades.

A Câmara Municipal de Faro reafirma, deste modo, a educação como uma das suas prioridades estratégicas, prosseguindo o trabalho de proximidade com a comunidade educativa e com os agrupamentos de escolas do concelho, em benefício dos alunos e das respetivas famílias.