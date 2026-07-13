Lagos: Feira Concurso Arte Doce com cinco dias de tradição, gastronomia e grandes concertos

A cidade de Lagos prepara-se para receber a 37.ª edição da Feira Concurso Arte Doce, um dos eventos mais emblemáticos do Algarve, que decorre entre os dias 22 e 26 de julho, no Complexo Desportivo de Lagos. Com entrada gratuita, o certame volta a celebrar a riqueza da doçaria regional, complementada por um vasto programa de animação cultural, gastronómica e musical.

Este ano, a feira apresenta como tema “Lagos: Tradições e o Mar Multicultural”, destacando a identidade histórica e cultural do concelho, enquanto a região convidada será o Douro, que marcará presença através de showcookings, atuações e momentos de promoção das suas tradições gastronómicas.

No centro das atenções estarão, uma vez mais, os doces regionais algarvios, produzidos por mestres doceiros que aliam tradição, criatividade e saber-fazer. Paralelamente, os visitantes poderão desfrutar de artesanato, tasquinhas, animação circulante, showcookings, atividades infantis e propostas para toda a família.

A programação musical promete atrair milhares de visitantes, com concertos de nomes bem conhecidos do público nacional. A abertura, a 22 de julho, ficará a cargo de Marisa Liz. Seguem-se atuações de Matias Damásio (23 de julho), Dino D’Santiago (24 de julho), Carlão (25 de julho) e Ana Moura (26 de julho), que encerrará o evento.

Ao longo dos cinco dias, o programa inclui ainda momentos dedicados à gastronomia regional e internacional, com demonstrações culinárias que vão desde a confeção do tradicional Dom Rodrigo e dos doces finos algarvios até à gastronomia da Moldávia e do Douro. Os mais novos terão também atividades especialmente pensadas para eles, através de ateliers dinamizados pelo Centro Ciência Viva de Lagos.

Um dos momentos mais aguardados será a entrega dos prémios dos concursos de doçaria, marcada para a tarde de 26 de julho, distinguindo os melhores trabalhos apresentados nesta edição.

Reconhecida como uma das maiores montras da doçaria tradicional portuguesa, a Feira Concurso Arte Doce continua a afirmar-se como um importante evento de promoção da cultura, da gastronomia e do turismo em Lagos, atraindo visitantes de todo o país e do estrangeiro.