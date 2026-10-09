Sara Badalo e Léo Vrillaud apresentam, no dia 23 de outubro, às 21h30, no Auditório Municipal Maria Barroso, em Olhão, um espetáculo multidisciplinar que cruza música, performance e criação audiovisual, a partir das histórias e memórias da comunidade da Fuseta.
O espetáculo resulta de um processo de escuta comunitária iniciado em agosto, durante o qual a equipa de criação reuniu entrevistas, histórias, diálogos, cantares, imagens e gravações de habitantes da Fuseta. Estes materiais constituem a base de uma criação artística que procura estabelecer uma ligação entre a memória coletiva e as linguagens artísticas contemporâneas.
Após uma residência artística de cinco dias no Auditório, Sara Badalo e Léo Vrillaud apresentam esta criação em estreia absoluta, com uma componente musical que dialoga com a performance de Catarina Costa e com o trabalho audiovisual e de VJ.
O projeto está também na origem de Nem Tudo Sara, o primeiro álbum em nome próprio de Sara Badalo, com lançamento previsto para 2027. A iniciativa explora novas formas de dar expressão ao património cultural imaterial, cruzando tradição, experimentação e criação autoral.
O espetáculo tem classificação etária M/6 e decorre no dia 23 de outubro, às 21h30, no Auditório Municipal Maria Barroso, em Olhão.