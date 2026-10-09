A 26.ª edição da Mamamaratona realiza-se no próximo dia 18 de outubro, numa iniciativa promovida pela Associação Oncológica do Algarve (AOA) para sensibilizar a população para a prevenção do cancro da mama, incentivar a prática de exercício físico e angariar fundos para apoiar doentes oncológicos e as suas famílias.

Integrada no movimento internacional Outubro Rosa, dedicado à sensibilização e prevenção do cancro da mama, a iniciativa pretende reforçar a importância do diagnóstico precoce e da adoção de estilos de vida saudáveis.

A Mamamaratona é organizada pela AOA, uma instituição particular de solidariedade social sem fins lucrativos, de utilidade pública, que desenvolve trabalho nas áreas da prevenção do cancro, do acompanhamento psicossocial e da reabilitação, prestando também apoio aos doentes oncológicos e às suas famílias.

A organização destaca a importância do envolvimento da comunidade para assegurar a continuidade dos projetos e das respostas de apoio disponibilizadas pela associação.

A 26.ª edição da Mamamaratona está marcada para 18 de outubro e volta a associar a prática desportiva a uma causa solidária, apelando à participação da população algarvia.