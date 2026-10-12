O Município de Vila Real de Santo António abriu as candidaturas a 30 Bolsas de Estudo destinadas a estudantes do Ensino Superior residentes no concelho, relativas ao ano letivo 2026/2027. O prazo termina a 16 de novembro.

Cada bolsa tem o valor de mil euros, num total de 30 mil euros. Cinco das bolsas destinam-se a premiar o mérito escolar, valorizando o desempenho académico dos estudantes.

Podem candidatar-se os jovens que residam no concelho há, pelo menos, três anos e que frequentem ou ingressem numa instituição pública de Ensino Superior em Portugal, num curso de licenciatura ou mestrado integrado.

Excecionalmente, este ano, o prazo de candidatura foi alargado até 16 de novembro, inclusive. A decisão prende-se com as alterações ao calendário de acesso ao Ensino Superior, nomeadamente o prolongamento dos prazos para a realização de exames e a apresentação de candidaturas.

As candidaturas devem ser submetidas, preferencialmente, por correio eletrónico, através do endereço geral@cm-vrsa.pt, ou entregues presencialmente nos Paços do Concelho, ao cuidado da Divisão de Cultura e Educação.

O regulamento e as informações relativas ao processo estão disponíveis no portal do Município.

Com esta medida, a autarquia pretende apoiar os estudantes e as suas famílias, promovendo o acesso ao Ensino Superior e procurando garantir que as condições económicas não constituam um obstáculo à continuidade dos estudos.