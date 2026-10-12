Comissão reúne entidades públicas e especialistas em diversas áreas já reuniu nos dias 8 e 9 de outubro

A Câmara Municipal de Faro constituiu uma Comissão Consultiva do projeto Alameda 21, uma intervenção prevista para a área contígua à Ribeira das Lavadeiras, na Quinta da Penha, com o objetivo de criar um novo espaço de fruição pública, valorizando as características ambientais e paisagísticas daquele território. Esta Comissão – que integra personalidades e entidades com conhecimento e experiência relevantes em intervenções de natureza semelhante, nomeadamente representantes da Ordem dos Engenheiros, da Ordem dos Arquitetos e da Universidade do Algarve – já teve as suas primeiras reuniões nos passados dias 8 e 9 de outubro.

Este local, atualmente ocupado por um pomar, apresenta características ambientais e territoriais particularmente relevantes, encontrando-se abrangido pela Reserva Agrícola Nacional (RAN) e pela Reserva Ecológica Nacional (REN), designadamente em função da presença da linha de água.

A intenção do Município é que o futuro Alameda 21 possa constituir-se como uma área verde e de lazer de utilização pública, proporcionando novas condições de usufruto à população e podendo integrar espaços e equipamentos de apoio à atividade física e desportiva, sempre numa perspetiva de valorização ambiental, paisagística e de qualificação do espaço público.

Tendo em consideração a importância e a sensibilidade do local, bem como a necessidade de assegurar uma abordagem multidisciplinar desde as primeiras fases de desenvolvimento do projeto, a Autarquia decidiu criar esta Comissão Consultiva para este projeto.

A Comissão conta igualmente com a participação das entidades públicas com responsabilidades e competências relevantes para a área de intervenção, designadamente a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o Instituto da Conservação da Natureza (ICNF), e a FAGAR, entre outras entidades que venham a revelar-se pertinentes no desenvolvimento do projeto.

A criação desta estrutura pretende promover uma reflexão conjunta e interdisciplinar, permitindo incorporar, desde uma fase inicial, diferentes contributos técnicos e institucionais e assegurar uma adequada articulação com os instrumentos de gestão territorial, as condicionantes ambientais e as infraestruturas existentes.

Através da Comissão Consultiva, o Município pretende que o Projeto Alameda 21 seja desenvolvido com base numa visão integrada, valorizando o património natural existente e procurando compatibilizar a proteção ambiental com a criação de novas oportunidades de fruição pública. A participação de especialistas, instituições académicas, ordens profissionais e entidades públicas permitirá contribuir para a definição dos princípios orientadores do projeto, promovendo uma solução tecnicamente fundamentada, ambientalmente responsável e adequada às necessidades atuais e futuras da cidade.

O Alameda 21 pretende, assim, afirmar-se como uma oportunidade para reforçar a oferta de espaços verdes e de lazer em Faro, criando um novo espaço de encontro, recreio e atividade ao ar livre e contribuindo simultaneamente para a valorização ambiental e paisagística da zona da Quinta da Penha. O Município dará continuidade ao desenvolvimento do projeto através de um processo de reflexão e articulação com os diferentes parceiros, procurando que a futura intervenção resulte de uma visão partilhada, qualificada e integrada para este território.