O Município de Silves, em parceria com o Turismo de Portugal e a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão (EHTP), promove, a partir do próximo dia 26 de outubro, uma nova edição do Programa Formação + Próxima, com um plano diversificado de ações de formação gratuitas e certificadas através da plataforma SIGO, dirigidas a profissionais e entidades ligadas, direta ou indiretamente, ao setor do Turismo, bem como ao público em geral.

As formações terão lugar no concelho de Silves e visam reforçar as competências e qualificações dos participantes, proporcionando-lhes a aquisição de novos conhecimentos e ferramentas úteis para o desenvolvimento da sua atividade profissional.

O programa de formação foi definido com base numa análise do Inquérito de Diagnóstico de Necessidades, anteriormente promovido, que permitiu identificar as temáticas de maior interesse e relevância para os cidadãos.

A primeira ação de formação, subordinada ao tema «Inteligência Emocional e Criatividade: no Contexto Organizacional», decorrerá nos dias 26, 27 e 28 de outubro, entre as 18h00 e as 21h00, na Biblioteca Municipal de Silves. Esta formação tem como objetivo promover a adoção de atitudes e comportamentos que contribuam para o desenvolvimento da inteligência emocional e da criatividade em contexto organizacional.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória e limitada à disponibilidade de vagas. Os interessados deverão, inicialmente, efetuar o registo na Academia Digital do Turismo de Portugal e, posteriormente, inscrever-se na ação pretendida.

A inscrição na primeira formação pode ser efetuada diretamente aqui.

Ao longo dos próximos meses, serão ainda dinamizadas outras ações, cujas informações serão divulgadas oportunamente, dedicadas aos temas “A Inteligência Artificial para PME: Consolidação”, “Imersão Instagram: Estratégia de Divulgação do Negócio” e “Fotografia para Redes Sociais: Aumente as Vendas do Seu Negócio”.