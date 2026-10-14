Encontro em língua francesa, com moderação de Virginie Goyard, realiza-se a 15 de outubro, no Campus de Gambelas, numa parceria com a Biblioteca da Universidade do Algarve.

A Alliance Française do Algarve, promove, em parceria com a Biblioteca da Universidade do Algarve (UAlg), no próximo dia 15 de outubro de 2026, quinta-feira, às 15h00, uma conversa com a escritora portuguesa Lídia Jorge, distinguida com o Prémio Camões 2026. O encontro, que decorrerá em língua francesa, terá lugar no Auditório Teresa Gamito, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS), Edifício 1, no Campus de Gambelas, e será moderado por Virginie Goyard.

Nascida no Algarve, Lídia Jorge é uma das figuras de referência da literatura portuguesa e europeia contemporânea. Ao longo da sua carreira, tem recebido diversos prémios e distinções literárias, entre os quais o Prémio Médicis Estrangeiro, em 2023, e o Prémio Camões, em 2026, considerado o mais importante galardão da literatura em língua portuguesa.

Autora de uma obra amplamente reconhecida, que inclui romances como Misericórdia e O Dia dos Prodígios, Lídia Jorge tem contribuído de forma marcante para a literatura contemporânea, explorando temas ligados à sociedade, à memória e à condição humana.

Esta iniciativa constitui uma oportunidade para conhecer melhor o percurso literário da escritora, ouvir as suas reflexões sobre a obra e o processo de escrita e promover o diálogo cultural e literário em língua francesa.

A Universidade do Algarve e a Alliance Française do Algarve convidam toda a comunidade académica e o público em geral a participar neste encontro.

Data: 15 de outubro de 2026 (quinta-feira)

Hora: 15h00

Local: Auditório Teresa Gamito – FCHS, Edifício 1, Campus de Gambelas, Universidade do Algarve

Língua: Francês

Moderação: Virginie Goyard

Organização: Alliance Française do Algarve e Biblioteca da Universidade do Algarve