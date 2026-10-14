A RUA FM estreia amanhã, às 19h, o novo programa CCDR Algarve em Foco.

Criado em parceria com a CCDR Algarve, tem como objetivo dar a conhecer o papel da instituição na região, no âmbito das suas diversas áreas de atuação — projetos, estratégias e impacto regional.

No primeiro episódio, reunimos Fernando Severino, vice-presidente da CCDR Algarve, Sílvia Neves, vice-presidente da AlgarOrange — Associação de Operadores de Citrinos do Algarve, e Afonso Nascimento, presidente da Federação da Agricultura Algarvia, para debater o tema da agricultura no Algarve.

Todas as entrevistas do “CCDR Algarve em Foco” serão emitidas na programação da RUA FM e, posteriormente, disponibilizadas nas plataformas digitais da rádio.

Segue a RUA FM no Instagram e acompanha o CCDR Algarve em Foco.