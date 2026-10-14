A Universidade do Algarve (UAlg) acolhe, de 5 a 7 de novembro, o III Encontro Nacional de Estudantes de Património (ENEP), no Anfiteatro 1.5 do Complexo Pedagógico, no Campus da Penha.

Subordinada ao tema «Patrimónios rurais», esta edição pretende promover a partilha de conhecimento e o debate científico em torno da valorização, salvaguarda e sustentabilidade do património cultural e natural.

Organizado por estudantes de Património, História e Arqueologia dos 1.º. 2.º e 3.º ciclos da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da UAlg, o encontro reúne a comunidade académica dos três ciclos de estudo, investigadores, docentes, profissionais e outros interessados nestas temáticas.

A iniciativa promove a apresentação de trabalhos de investigação de diferentes áreas científicas e a partilha de conhecimento entre instituições de ensino superior.

Esta edição conta também com estudantes de algumas universidades espanholas que desenvolvem investigação sobre o património rural transfronteiriço.

O programa aborda temas como a representação artística do mundo rural, a gestão comunitária do património, a sustentabilidade das paisagens culturais, a transmissão de saberes tradicionais e as relações entre territórios rurais e urbanos.

O tema associa-se também às comemorações do Ano Internacional das Pastagens e dos Pastores, promovido pelas Nações Unidas.

No último dia, 7 de novembro, os participantes têm a oportunidade de visitar a exposição «Com os Pés na Terra e as Mãos no Mar: 6000 anos de História de Quarteira», com o apoio do Município de Loulé.

A visita conta com o acompanhamento de um técnico especializado e transporte de autocarro para os participantes.

O ENEP teve início em 2023, por iniciativa de estudantes de Património da Universidade de Évora. Em 2025, a segunda edição foi organizada por estudantes da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, cabendo este ano à UAlg acolher o encontro.

A escolha da UAlg assume particular relevância, uma vez que foi a primeira universidade portuguesa a disponibilizar um curso de Património Cultural.