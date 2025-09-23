‘Os Memoráveis’ recordam o 25 de Abril no Cineteatro de Loulé

Em ‘Os Memoráveis’, a nova criação da estrutura artística algarvia Mákina de Cena, dias 25 e 26 de Setembro, às 19h00, no Cineteatro Louletano, em Loulé, o palco transforma-se em arquivo vivo, laboratório documental e ficcional, onde se entrecruzam testemunhos, fantasmas e mitologias de Abril.

51 anos depois da Revolução dos Cravos, a encenadora Carolina Santos propõe uma abordagem radicalmente contemporânea, fiel à densidade literária da obra, mas aberta ao cruzamento de linguagens cénicas, convocando acting para ecrã e jogo teatral ao vivo, projeções em vídeo ao vivo e pré-gravadas, manipulação de cenário em tempo real, contacto directo com o público e um intermezzo de 45 minutos com jantar.

Na narrativa original, seguimos Ana Maria Machado, jornalista portuguesa radicada em Washington, convidada pelo antigo embaixador dos EUA a realizar um documentário sobre o 25 de Abril. Em Portugal, junta dois ex-colegas e parte numa odisseia de entrevistas a protagonistas da revolução, numa tentativa de compreender aquilo que restou da promessa de Abril. Para esta adaptação teatral, são transpostos todos os paradoxos dessa viagem: a glorificação e o desencanto, o mito e a verdade, o coletivo e o íntimo. E cada entrevista é tratada como episódio, cada cena um confronto entre o passado e o presente.

De jovens repórteres a Memoráveis com mais de 50 anos, o elenco total é de 20 pessoas (o espectáculo funciona também como um espelho das gerações pós-revolucionárias). Sara Vicente, Beatriz Medeiros e Diogo Simão, e ainda Luís Vicente, Zeca Medeiros, Dinis Gomes, Glória Fernandes ou Telma Saião são alguns dos nomes que se destacam.

‘Os Memoráveis’ é também um manifesto de que o Algarve é território de criação exigente, que não teme os grandes textos nem os grandes palcos. É um espetáculo que atravessa o teatro, a instalação e a performance, com estreia absoluta apontada para os dias 25 e 26 de Setembro, às 19h00, no Cineteatro Louletano, em Loulé.