Faro recebe sessão sobre saúde mental e prevenção do suicídio

O Projeto Espaço Saúde 360º Algarve, promovido pela Plataforma Saúde em Diálogo, dinamiza mais uma sessão “Saúde em Dia”, desta vez subordinada ao tema “Setembro amarelo: prevenção do suicídio”. A sessão decorre no próximo dia 30 de setembro, às 14h30, no Auditório da ULS do Algarve (Hospital de Faro), e é promovida no âmbito do Mês da Prevenção do Suicídio.

Ana Filipa Silva, psicóloga clínica e da saúde, vogal da Delegação Regional do Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses, é a oradora convidada para a sessão, que pretende alertar para esta problemática de saúde pública e partilhar ferramentas de apoio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 727 mil pessoas cometem suicídio todos os anos e, em Portugal, os dados da Ordem dos Psicólogos Portugueses registam, pelo menos, três suicídios por dia.