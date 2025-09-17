Munícipio de Faro congratula Isaac Nader por título mundial dos 1.500 metros

Atleta farense, distinguido com a medalha de mérito grau ouro do Município, alcançou esta quarta-feira, dia 17, um feito histórico para o desporto nacional

O Município de Faro congratula o atleta farense Isaac Nader pela extraordinária conquista do título de campeão do mundo de 1500 metros.

Nascido em Faro em 1999, Isaac Zambujeiro Nader, distinguido no passado dia 7 de setembro com a Medalha de Mérito Grau Ouro do Município de Faro, deu os seus primeiros passos no desporto escolar e teve como primeiros clubes o CD Faro XXI (2012 a 2014), Areias de São João (2015 e 2016) e SL Benfica (desde 2017), tendo-se consolidado como atleta de elite, alcançando notáveis conquistas nacionais e internacionais.

Entre muitos títulos e feitos, destacam-se o primeiro lugar no Campeonato Europeu de Seleções nos 3.000 metros e a medalha de prata nos Jogos Europeus nos 1.500 metros, tendo ainda alcançado o título de campeão ibero-americana nos 1.500 metros ou a conquista da medalha de bronze nos 1.500 metros nos Europeus de Apeldoorn, na Holanda.

Esta quarta-feira, dia 17 de setembro, Isaac Nader alcançou o seu mais alto feito desportivo ao sagrar-se campeão do mundo desta distância nos campeonatos do mundo a decorrer em Tóquio (Japão), feito histórico que enche de orgulho todos os farenses e portugueses.