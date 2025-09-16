Município de Faro inaugurou a Escola Básica Gastão Cruz

A Câmara Municipal de Faro inaugurou na passada sexta-feira, dia 12 de setembro, a nova Escola Básica Gastão Cruz, equipamento que reforça a rede local de ensino e presta homenagem a um dos mais importantes poetas e intelectuais da cidade.

Durante a cerimónia, o presidente da autarquia, Rogério Bacalhau, destacou o investimento municipal superior a 4 milhões de euros, cuja candidatura de financiamento aguarda aprovação no âmbito do PT2030. A cerimónia contou com a presença do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre e diversas entidades locais e regionais.

Entre 2013 e 2025, a autarquia investiu de forma consistente na construção e requalificação de estabelecimentos de ensino, o que permitiu triplicar a rede pública do pré-escolar, algo que, de acordo com Rogério Bacalhau, é um setor em que as autarquias (e nomeadamente a de Faro) têm investido. O autarca farense recordou que, em 2009, Faro dispunha apenas de nove salas, para 225 crianças e que, em 2025, já existem 31 salas, com capacidade para 775 crianças.

Só neste ano letivo 2025/2026, abrem oito novas salas de pré-escolar: três na nova Escola Básica Gastão Cruz, três na EB de São Luís, uma no Areal Gordo e outra na Escola do Carmo.

Ainda assim, no que toca a este tipo de oferta escolar, cerca de 1.100 crianças permanecem sem resposta no ensino público, pelo que a autarquia já projetou novas intervenções: a criação de um Centro Educativo com seis salas de pré-escolar na EB 2,3 de Santo António e a recuperação da escola antiga da Conceição de Faro, que permitirá abrir mais três salas.

O edil salientou a realização da assinatura de um protocolo, também na manhã de dia 12, que comprometeu o Ministério da Educação e oito autarquias algarvias, precisamente na ampliação da rede de pré-escolar.

Mas estes não foram os únicos investimentos da Autarquia na área da Educação. Vários outros estão em curso. É o caso dos 650 mil euros aplicados na requalificação da Escola Básica de Estoi, inaugurada também na manhã de 12 de setembro; da assinatura de um contrato para pintura de todas as escolas do 1.º ciclo, garantindo melhores condições de acolhimento para alunos e professores; do projeto concluído de requalificação da EB 2,3 Afonso III, com um orçamento de 7,5 milhões de euros mais IVA, identificado como prioridade nacional; e da preparação de novas intervenções na EB 2,3 José Neves Júnior (9 milhões de euros mais IVA, prioridade 2) e na EB 2,3 Joaquim Magalhães (prioridade 3).

No que toca ao investimento em recursos humanos e no âmbito da descentralização de competências, o Presidente da Câmara destacou a contratação recente de 33 assistentes operacionais e oito animadoras, para apoiar as novas salas de pré-escolar, assegurando o cumprimento dos rácios de pessoal de forma célere.

A abertura da Escola Gastão Cruz, agora inaugurada, representa “a continuidade de uma estratégia coerente e visionária”, “um marco para consolidar uma rede escolar moderna, inclusiva e capaz de responder às necessidades das famílias e dos alunos”, acrescentou o autarca.

Para Rogério Bacalhau, este novo espaço é mais do que uma infraestrutura: “Esta escola é uma casa de saber, moderna e acolhedora, que transmite aos alunos, professores e famílias o respeito e a prioridade que este município dá à educação. Ao dar-lhe o nome de Gastão Cruz, prestamos também tributo a uma grande personalidade da cultura e às raízes da nossa cidade.”

No final da cerimónia, o edil sublinhou o empenho da autarquia em continuar a investir: “Enquanto houver uma criança sem resposta, haverá em nós a responsabilidade de fazer mais e melhor. Educar é a melhor forma de preparar o futuro, e Faro não baixará os braços perante este desafio coletivo.”