FÉRTIL 2025: emmy Curl e BANDUA em festival que une a tradição e o futuro

O Chalé João Lúcio, em Olhão, recebe a 3ª edição do festival FÉRTIL nos dias 4 e 5 de outubro.

O festival que une natureza, arte, inovação e comunidade num espaço único, inserido no Parque Natural da Ria Formosa, promete um programa com uma fusão rica entre tradição e futuro.

A música volta a ter um papel central, com BANDUA a subir ao palco no dia 4 e emmy Curl no dia 5, acompanhados por DJ’s que garantem o ritmo certo para dois dias de celebração.

Já a área formativa do FÉRTIL traz workshops e palestras inspiradoras com temas confirmados como ‘cuidar do solo, das pessoas e do futuro’; ‘saneamento ecológico (facilitados pela equipa da Eco Aldeia do Vale)’; ‘conversa sobre arte e sustentabilidade’; ‘palestra sobre comunidades’; ‘iniciação à empreita’; ‘burro algarvio’ e ‘passeio interpretativo dinamizado pelo ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas’. E como a sustentabilidade tem de começar cedo na vida, o festival apresenta também atividades para crianças ao longo de todo o evento: entre as novidades de 2025, destacam-se o Palco de Inovação e Tecnologia, dinamizado pela Dengun, parceira oficial de inovação do FÉRTIL; e a Zona de Networking, dinamizada pela LOFT Community, um espaço para encontros e conexões criativas. “O FÉRTIL é mais do que um evento: é um ponto de encontro para quem acredita num futuro sustentável, onde a tecnologia, a cultura e a comunidade caminham lado a lado com a preservação ambiental”, revela a associação MOCES, que organiza do festival.

O programa completo será disponibilizado em breve nas redes sociais do festival.