A RUA vai realizar Debates Autárquicos com candidatos de Portimão e Faro

A RUA vai realizar, em parceria com o Sul Informação, dois debates para as eleições autárquicas: um com os candidatos de Portimão e outro com os candidatos de Faro.

Esta é uma aposta da rádio universitária num formato dedicado às eleições que acontecem a 12 de outubro, com destaque para as duas cidades algarvias com vida académica, devido aos campi da Universidade do Algarve.

O primeiro debate vai decorrer na sexta-feira, dia 19 de setembro (sexta-feira) com os candidatos por Portimão e o segundo decorre no dia 25 de setembro (quinta-feira) com os candidatos de Faro.

Vão ser debates de 2 horas, em direto, nos estúdios da RUA FM, para ouvires das 17h às 19h, em 102.7 FM, rua.pt e no nosso canal de youtube.

Os debates serão moderados pelos jornalistas Tiago Griff (RUA FM) e Pedro Lemos (Sul Informação).

Todos os representantes das listas candidatas nas duas cidades foram convidados e em breve anunciaremos quem participa.