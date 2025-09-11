UAlg passa a disponibilizar consultas de Medicina Geral e Familiar e reforça outras especialidades

A Universidade do Algarve, ciente da importância de cuidar do corpo e da mente, oferecendo conforto, segurança e tranquilidade, disponibiliza atendimento médico confidencial e personalizado a toda a comunidade académica, em diversas especialidades. A partir de outubro, além de ver reforçada a oferta já existente, passa a disponibilizar consultas de Medicina Geral e Familiar (MGF).

Os Serviços de Saúde dos Serviços de Ação Social da Universidade do Algarve disponibilizam várias valências para o atendimento à comunidade académica, nomeadamente consultas de Psicologia Clínica, Aconselhamento Nutricional, Consulta de Higiene do Sono e, a partir de outubro, a consulta de Medicina Geral e Familiar.

Tal como a valência de Psicologia Clínica, cujas consultas presenciais e online tiveram um crescimento muito significativo durante e após o período pandémico – 765 atendimentos em 2019; 1.588 em 2021; 1.747 em 2022; 1.741 em 2023; e 2.004 atendimentos em 2024 – também os pedidos para a consulta de MGF têm sido recorrentes desde o encerramento desta especialidade, motivado pelas contingências da pandemia de COVID-19.

Segundo Jorge Malveiro, coordenador dos Serviços de Saúde da UAlg, “fruto da iniciativa de dois proponentes (Jorge Malveiro e Kátia Tavares), foi um dos projetos vencedores e o mais votado no âmbito do Orçamento Participativo da UAlg, sob o lema ‘+ Saúde Onde é Bom Viver’”. Este projeto, entre outras propostas, incluiu a retoma da consulta de MGF à comunidade académica.

“Dadas as particularidades geográficas de origem de uma parte substancial da comunidade académica e as dificuldades no acesso aos cuidados de saúde primários, somente no que concerne à consulta de MGF os Serviços de Saúde da UAlg darão prioridade ao atendimento de utentes, nacionais e internacionais, sem médico de família”, explica Jorge Malveiro. Contudo, refere, “pela aplicação do princípio de equidade, isto não significa que haja recusas aos demais utentes; tão somente que todos os pedidos, aquando do agendamento para a valência MGF, serão sujeitos a critérios administrativos de seleção e ordenamento”.

Podem usufruir de consultas de várias especialidades clínicas todos os estudantes que frequentem a Universidade do Algarve.

Mais informações em: https://www.ualg.pt/saude-e-bem-estar