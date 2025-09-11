Faro: Noites da Lua Nova passa pela Capitania

Esta sexta-feira, dia 12 de setembro, pelas 18h30 a Associação Cultural Música XXI retoma as visitas ao Património de Faro, sob a égide da Lua Nova.

Num prenúncio de preparação para o ciclo invisível da Lua, os visitantes poderão ver o espólio do Museu Ramalho Ortigão, criado nos finais do século XIX, por alturas da constituição do Museu Marítimo e Industrial Pedro Nunes, que veio a ser o primeiro espaço museológico no Algarve. No edifício da capitania de Faro este museu marítimo exibe presentemente uma coleção etnográfica sobre a atividade marítima e a pesca algarvia.

Esta edição das Noites da lua Nova contará com a contextualização do espaço e das diversas instituições que este alberga, e com a explicação detalhada sobre o acervo museológico, pelo especialista Marco Lopes.

Os momentos culturais serão da responsabilidade do Teatro DoisMaisUm e do músico Paulo Cabrita.

Este evento é uma coprodução com a Câmara Municipal de Faro e tem o apoio da CCDR – Unidade de Cultura.

Esta visita terá a lotação de 25 pessoas, com inscrição obrigatória para o endereço eletrónico musicaxxi@gmail.com ou para o telemóvel 919508265.