ICArEHB assegura financiamento de 49,8 mil euros para proteger património arqueológico face às alterações climáticas

A investigadora Célia Gonçalves, membro do ICArEHB – Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano da Universidade do Algarve, garantiu um financiamento de 49,8 mil euros no âmbito da iniciativa Science4Policy 2025, promovida pela PLANAPP – Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospetiva da Administração Pública.

O projeto financiado, intitulado “Património em Risco: Avaliação dos Impactos Climáticos sobre Sítios Arqueológicos Pré-históricos Costeiros e Ribeirinhos em Portugal” (BLUE HERITAGE), pretende avaliar a vulnerabilidade de sítios arqueológicos face aos impactos das alterações climáticas, com especial foco nos contextos pré-históricos localizados em zonas costeiras e ribeirinhas.

A iniciativa surge como resposta a uma lacuna crítica no planeamento e na proteção do património cultural nacional, propondo o desenvolvimento de modelos de risco, protocolos de resposta rápida e ferramentas digitais de monitorização, incluindo uma nova aplicação móvel RISCUS – Sistema de Alerta para Património Arqueológico em Risco. O objetivo é apoiar decisores políticos e técnicos na implementação de estratégias de mitigação e adaptação territorial.

“Este financiamento representa um passo decisivo para integrar o património arqueológico no debate sobre as alterações climáticas e para garantir que Portugal dispõe de instrumentos técnicos robustos para proteger um legado único e insubstituível”, afirma Célia Gonçalves, investigadora responsável pelo projeto e coordenadora da linha Adaptations to Coastal Environments do ICArEHB.

O projeto será desenvolvido em colaboração com parceiros estratégicos, incluindo a CCDR Algarve e as Câmaras Municipais de Loulé, Vila do Bispo e Salvaterra de Magos, assegurando a validação territorial, institucional e política das soluções propostas.

Com execução prevista entre setembro de 2025 e março de 2026, o projeto BLUE HERITAGE reforça o papel do ICArEHB e da Universidade do Algarve na produção de conhecimento científico aplicado às políticas públicas, alinhando-se com a Estratégia Portugal 2030 e os compromissos internacionais em matéria de ação climática e preservação do património cultural.

Sobre o Science4Policy 2025

O programa Science4Policy, promovido pela PLANAPP, apoia projetos de investigação com impacto direto no desenho e implementação de políticas públicas em Portugal. Em 2025, foram financiados 20 estudos em diferentes áreas estratégicas, num investimento global superior a um milhão de euros.