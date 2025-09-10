Universidade do Algarve assume coordenação da 22.ª edição do Concurso Poliempreende

A Universidade do Algarve irá coordenar a 22.ª edição do Concurso Poliempreende, a maior iniciativa nacional de empreendedorismo no ensino superior politécnico. O concurso promove a criação de ideias e planos de negócio, incentivando a inovação, a criação de empresas e o desenvolvimento regional, envolvendo estudantes, diplomados, docentes e parceiros externos.

A bandeira do Poliempreende foi passada à Universidade do Algarve na 21.ª edição do concurso, que decorreu entre 1 e 5 de setembro na Universidade de Aveiro.

Promovido por uma rede composta por institutos politécnicos, escolas superiores não integradas e escolas politécnicas de universidades portuguesas, o concurso desenrola-se em duas fases: regional, onde cada instituição promove oficinas de capacitação e escolhe os projetos mais promissores, e nacional, em que os vencedores regionais competem perante um júri nacional pelos principais prémios.

Na UAlg, a iniciativa é dinamizada pelo CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, que tem desempenhado um papel fundamental na ligação entre a academia, o tecido empresarial e a sociedade.