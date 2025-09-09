Loulé: Vale Judeu diz ‘Bye Bye Summer’ em grande

A Sociedade Recreativa de Vale Judeu, em Loulé, organiza, já este sábado (13 de setembro), a festa de fim de verão ‘Bye Bye Summer’, que comemora também o início do ano letivo.

A noite vai estar recheada de música com as atuações de DJ Santoz, Marques e Bubble, entre as 22h00 e as 04h00.

Podes seguir todas as atualizações do ‘Bye Bye Summer’ no Facebook e no Instagram.

Podes ver o cartaz em baixo: