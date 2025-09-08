FARO: Festival F alcança 400 mil espetadores em 10 edições

“O Festival F alcançou nesta 10.ª edição a marca dos 400 mil espetadores, embora o foco já não esteja em quebrar recordes de assistência, mas sim no seu impacto comunitário, no sentimento de pertença e de reencontro anual, que define o seu verdadeiro valor. O Festival F é hoje património cultural e emocional da cidade de Faro e um dos pilares do apoio à cultura e à música do Algarve e de Portugal”, referiu a organização.

Pela primeira vez na sua história, o Festival F foi celebrado ao longo de quatro dias e a Vila Adentro voltou a ser o epicentro da música portuguesa. O evento acolheu cerca de uma centena de atuações que espelham a diversidade, a qualidade e a vitalidade da produção musical nacional, reafirmando o seu papel como um dos mais relevantes eventos culturais do País e como património vivo da cidade de Faro.

Desde a sua edição inaugural, em 2014, o Festival F cresceu de cinco para nove palcos, de dois para quatro dias, recebendo mais de 500 concertos e cerca de 400 mil festivaleiros, números que espelham uma aposta clara na valorização da música nacional e na criação de uma experiência cultural única.

“O Festival F nasceu em 2014 de um sonho distante partilhado, por mim, pelo Joaquim Guerreiro e pelo Vasco Sacramento, e prontamente abraçado por uma equipa dedicada. Passados dez anos o F consolidou-se, e esta décima edição, a primeira com quatro dias, recheada de momentos extraordinários, deixa-nos com uma absoluta certeza: a de que esta história, conjunta, de Faro e da música portuguesa, não vai ficar por aqui.” partilha Paulo Santos, Vice Presidente da Câmara Municipal de Faro.

Esta 10.ª edição foi marcada por momentos memoráveis, com atuações de artistas consagrados e emergentes, como Diogo Piçarra, Dino D’Santiago com a Orquestra Clássica do Algarve, Ana Moura, Pedro Abrunhosa, Bárbara Bandeira, Mundo Segundo & Sam The Kid, Sara Correia, Os Quatro e Meia, Nena, entre muitos outros.

O cartaz, eclético e representativo, reafirma o compromisso do festival com a diversidade artística e uma programação inclusiva que vai da música às artes performativas, das tertúlias à programação infantil, passando por exposições, mercado de autor e instalações artísticas.

Organizado pela Câmara Municipal de Faro, Teatro das Figuras, Ambifaro, e Sons em Trânsito, e com o apoio imprescindível dos patrocinadores e media partners: Sagres, Galp, Bandida, Lusíadas, GFH, Matrizauto, Villa Alvor, Idealista, Forum Algarve, Águas do Algarve, Hart, FAGAR, RTP, Rádio Comercial e RUA FM.