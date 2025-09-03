Festival F arranca a 10ª edição com nova app e passe de dois dias

Toda a informação útil para o último grande festival de verão de 4 a 7 de setembro no coração histórico de Faro.

O Festival F tem início já esta quinta-feira, 04 de setembro, com quatro dias de música, cultura e experiências únicas na Vila Adentro de Faro. Ainda antes do arranque, a 10.ª edição traz duas novidades: o lançamento da nova APP Festival F, já disponível para download em iOs e Android, e a criação de uma nova categoria de bilhetes, o passe de 2 dias (04 e 05 de setembro), já à venda a partir de hoje.

APP FESTIVAL F — UMA EXPERIÊNCIA MAIS COMPLETA

A aplicação oficial do Festival F chega com novas funcionalidades que tornam a experiência mais inteligente e personalizada:

Criar agenda/cartaz personalizado;

Aceder ao mapa do recinto via Google, com pontos de interesse e serviços;

Consultar a programação completa;

Participar no Quiz Festival F 2025, com histórias do festival e curiosidades sobre Faro,

numa experiência gamificada com níveis e prémios;

Explorar o Passaporte F, numa caça aos selos espalhados pelo recinto;

Votar em tempo real no DJ favorito da Silent Party.

PASSES DE 2 DIAS — NOVA CATEGORIA DE BILHETES

O Festival F anuncia ainda a novidade dos passes de 2 dias. Dois dias, um só bilhete.

Além dos passes gerais e diários, estão agora disponíveis os passes de 04 e 05 de setembro, pelo valor de 34€. Esta nova categoria já se encontra disponível em todos os pontos de venda oficiais.

TODA A INFORMAÇÃO ÚTIL — 10.ª EDIÇÃO FESTIVAL F

De 04 a 7 de setembro de 2025, Vila Adentro, o núcleo histórico que dá vida ao Festival F, recebe pela primeira vez quatro dias de música e experiências culturais, entre 04 e 07 de setembro, no coração histórico da cidade de Faro. A celebração chega com um cartaz de luxo, tertúlias, artes visuais, performances, astronomia, propostas para famílias e um ambiente único entre muralhas.

Preços e postos de venda

Bilhete diário (04, 05 e 06 de setembro): 22€

Bilhete diário (7 de setembro): 10€ (*lotação limitada)

Passe 2 dias (4 e 5 de setembro): 34€

Passe geral (4 dias): 60€

* Crianças até 12 anos (inclusive) não pagam bilhete.

Mobilidade condicionada

Onde comprar

Ticketline — AQUI

Bilheteira do Teatro das Figuras — AQUI

Outros postos de venda físicos — AQUI

Horários do Recinto e Bilheteiras

Abertura de portas: 18h00

Bilheteiras (Largo de São Francisco): das 17h00 às 03h30 (excepção para dia 07, com encerramento às 02h00)

Todos os bilhetes (físicos ou eletrónicos) devem ser trocados por pulseira nos balcões de troca no Arco da Vila e Largo de São Francisco

Existe entrada prioritária para pessoas com mobilidade condicionada e grávidas.

Mobilidade condicionada no recinto

Plataformas dedicadas no Palco Sagres (Ria) e Palco Grupo Lusíadas (Sé), com visibilidade e conforto.

Casas de banho adaptadas.

Copo reutilizável

Como já é hábito, o Festival F volta a reforçar o seu compromisso ambiental através da utilização de copos reutilizáveis. Esta medida, que faz parte da política de sustentabilidade do evento, contribui para a redução significativa de resíduos no recinto e para a promoção de hábitos de consumo mais responsáveis. O sistema é simples: no momento da compra da bebida, o público adquire o seu copo por 1€, valor que incentiva a sua utilização ao longo de todo o festival. Para além de reduzir o impacto ambiental, esta prática promove uma experiência mais consciente e alinhada com os valores de respeito pelo ambiente e pela cidade que acolhe o Festival.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL — POR PALCOS E HORÁRIOS



Consultar a programação completa por palcos e horários na APP e no site:

Ver programação por palcos e horários — AQUI

Descarregar APP Festival F — AQUI

PROGRAMAÇÃO PARALELA

Conversas — Claustros da Sé

Moderação: Carolina Torres

04 de setembro, 20h00 — Vozes no Feminino: Presença e Poder na Música

05 de setembro, 20h00 — Música Portuguesa e Identidade Cultural: Tradição, Fusão e Futuro

06 de setembro, 20h00 — O Palco como Espaço de Liberdade e Expressão

07 de setembro, 19h00 — Festival F: Dez edições a Celebrar a Música Portuguesa

Hora do Conto — Fundação Galp — Claustros da Sé

Os mais novos também têm um momento especial com a Hora do Conto Galp. Vamos contar a história de Esperança e Jacinto – um livro que promove a literacia energética, o consumo consciente e a sustentabilidade, passando ainda valores como cidadania ativa, hábitos saudáveis e responsabilidade ambiental.

04, 05 e 06 de setembro, às 18h45

07 de setembro, às 18h00

Exposições e Instalações Artísticas



Fábrica da Cerveja — Emergente

BASAP — Entre o Amor e o Preço

Jéssica Garcia — O Balanço de Ser

Mariana Mártires — Terra das Laranjeiras sem Flor

Luís Probala — O Último Sobreiro

Museu Municipal de Faro

A união das coisas desiguais — Paulo Brighenti

Galeria Municipal Trem “Manuel Baptista”

Continuar a (Re)descobrir Teresa Sousa (1928-1962)

Artes Performativas

Al-Fanfare (arruada)

Funkarmonica (arruada)

Grupo Coral Ossonoba (coro)

Urban Xpression (dança)

Poesia pelo Gimnásio Clube de Faro

Mercado de Autor — Artista & Fleas

Rua da Galp

Silent Party by Bandida — Fábrica da Cerveja

Todos os dias, entre as 20h00 e as 02h00

>> dias 04, 05 e 06 — DJ Ricardo Rego & Miguel Cruz >> dia 07 — DJ Pedro Guedes & DJ Nelson Vaz

AstroF by FAGAR

Durante os quatro dias do Festival F, a açoteia da sede da FAGAR transforma-se num ponto de encontro com o universo. Foco de 2025: a Lua, numa experiência de observação astronómica com telescópio, orientada por João Costa (AstroFaro).

Observação diária: 22h30 — 23h30

Pré-inscrição obrigatória a partir de 1 de setembro, 09h30 — 18h00 — consulta no site

Lugares limitados

FAGAR Kids F — Largo de São Francisco

Todos os dias, 20h00 — 24h00 — Espaço lúdico-pedagógico sobre Sustentabilidade Ambiental alinhado com os ODS 4, 6, 12, 13, 14 e 15.

Idades: 6 — 10 anos

Permanência máxima: 2h/criança

Lotação máxima: 40 crianças

Nota: Horários, atividades e conteúdos podem sofrer alterações. Recomenda-se a consulta regular da APP Festival F e do site oficial para informações atualizadas.