Festival F arranca a 10ª edição com nova app e passe de dois dias

Data

Atualidade

Toda a informação útil para o último grande festival de verão de 4 a 7 de setembro no coração histórico de Faro.

O Festival F tem início já esta quinta-feira, 04 de setembro, com quatro dias de música, cultura e experiências únicas na Vila Adentro de Faro. Ainda antes do arranque, a 10.ª edição traz duas novidades: o lançamento da nova APP Festival F, já disponível para download em iOs e Android, e a criação de uma nova categoria de bilhetes, o passe de 2 dias (04 e 05 de setembro), já à venda a partir de hoje.

APP FESTIVAL F — UMA EXPERIÊNCIA MAIS COMPLETA

A aplicação oficial do Festival F chega com novas funcionalidades que tornam a experiência mais inteligente e personalizada:

  • Criar agenda/cartaz personalizado;

  • Aceder ao mapa do recinto via Google, com pontos de interesse e serviços;

  • Consultar a programação completa;

  • Participar no Quiz Festival F 2025, com histórias do festival e curiosidades sobre Faro,

  • numa experiência gamificada com níveis e prémios;

  • Explorar o Passaporte F, numa caça aos selos espalhados pelo recinto;

  • Votar em tempo real no DJ favorito da Silent Party.

PASSES DE 2 DIAS — NOVA CATEGORIA DE BILHETES

O Festival F anuncia ainda a novidade dos passes de 2 dias. Dois dias, um só bilhete.
Além dos passes gerais e diários, estão agora disponíveis os passes de 04 e 05 de setembro, pelo valor de 34€. Esta nova categoria já se encontra disponível em todos os pontos de venda oficiais.

 

TODA A INFORMAÇÃO ÚTIL — 10.ª EDIÇÃO FESTIVAL F

De 04 a 7 de setembro de 2025, Vila Adentro, o núcleo histórico que dá vida ao Festival F, recebe pela primeira vez quatro dias de música e experiências culturais, entre 04 e 07 de setembro, no coração histórico da cidade de Faro. A celebração chega com um cartaz de luxo, tertúlias, artes visuais, performances, astronomia, propostas para famílias e um ambiente único entre muralhas.

Preços e postos de venda

  • Bilhete diário (04, 05 e 06 de setembro): 22€

  • Bilhete diário (7 de setembro): 10€ (*lotação limitada)

  • Passe 2 dias (4 e 5 de setembro): 34€

  • Passe geral (4 dias): 60€
    * Crianças até 12 anos (inclusive) não pagam bilhete.

  • Mobilidade condicionada

Onde comprar

  • Ticketline — AQUI

  • Bilheteira do Teatro das Figuras — AQUI

  • Outros postos de venda físicos — AQUI

Horários do Recinto e Bilheteiras

  • Abertura de portas: 18h00
  • Bilheteiras (Largo de São Francisco): das 17h00 às 03h30 (excepção para dia 07, com encerramento às 02h00)
  • Todos os bilhetes (físicos ou eletrónicos) devem ser trocados por pulseira nos balcões de troca no Arco da Vila e Largo de São Francisco
  • Existe entrada prioritária para pessoas com mobilidade condicionada e grávidas.

Mobilidade condicionada no recinto

  • Plataformas dedicadas no Palco Sagres (Ria) e Palco Grupo Lusíadas (Sé), com visibilidade e conforto.

  • Casas de banho adaptadas.

Copo reutilizável

Como já é hábito, o Festival F volta a reforçar o seu compromisso ambiental através da utilização de copos reutilizáveis. Esta medida, que faz parte da política de sustentabilidade do evento, contribui para a redução significativa de resíduos no recinto e para a promoção de hábitos de consumo mais responsáveis. O sistema é simples: no momento da compra da bebida, o público adquire o seu copo por 1€, valor que incentiva a sua utilização ao longo de todo o festival. Para além de reduzir o impacto ambiental, esta prática promove uma experiência mais consciente e alinhada com os valores de respeito pelo ambiente e pela cidade que acolhe o Festival.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL — POR PALCOS E HORÁRIOS

Consultar a programação completa por palcos e horários na APP e no site:

  • Ver programação por palcos e horários — AQUI

  • Descarregar APP Festival F — AQUI

PROGRAMAÇÃO PARALELA

Conversas — Claustros da Sé

Moderação: Carolina Torres

  • 04 de setembro, 20h00 — Vozes no Feminino: Presença e Poder na Música

  • 05 de setembro, 20h00 — Música Portuguesa e Identidade Cultural: Tradição, Fusão e Futuro

  • 06 de setembro, 20h00 — O Palco como Espaço de Liberdade e Expressão

  • 07 de setembro, 19h00 — Festival F: Dez edições a Celebrar a Música Portuguesa

Hora do Conto — Fundação Galp — Claustros da Sé

Os mais novos também têm um momento especial com a Hora do Conto Galp. Vamos contar a história de Esperança e Jacinto – um livro que promove a literacia energética, o consumo consciente e a sustentabilidade, passando ainda valores como cidadania ativa, hábitos saudáveis e responsabilidade ambiental.

  • 04, 05 e 06 de setembro, às 18h45

  • 07 de setembro, às 18h00

Exposições e Instalações Artísticas

Fábrica da Cerveja — Emergente

  • BASAP — Entre o Amor e o Preço

  • Jéssica Garcia — O Balanço de Ser

  • Mariana Mártires — Terra das Laranjeiras sem Flor

  • Luís Probala — O Último Sobreiro

Museu Municipal de Faro

  • A união das coisas desiguais — Paulo Brighenti

Galeria Municipal Trem “Manuel Baptista”

  • Continuar a (Re)descobrir Teresa Sousa (1928-1962)

Artes Performativas

  • Al-Fanfare (arruada)

  • Funkarmonica (arruada)

  • Grupo Coral Ossonoba (coro)

  • Urban Xpression (dança)

  • Poesia pelo Gimnásio Clube de Faro

Mercado de Autor — Artista & Fleas

  • Rua da Galp

Silent Party by Bandida — Fábrica da Cerveja

  • Todos os dias, entre as 20h00 e as 02h00
    >> dias 04, 05 e 06 — DJ Ricardo Rego & Miguel Cruz

    >> dia 07 — DJ Pedro Guedes & DJ Nelson Vaz

AstroF by FAGAR

Durante os quatro dias do Festival F, a açoteia da sede da FAGAR transforma-se num ponto de encontro com o universo. Foco de 2025: a Lua, numa experiência de observação astronómica com telescópio, orientada por João Costa (AstroFaro).

  • Observação diária: 22h30 — 23h30

  • Pré-inscrição obrigatória a partir de 1 de setembro, 09h30 — 18h00 — consulta no site

  • Lugares limitados

FAGAR Kids F — Largo de São Francisco

  • Todos os dias, 20h00 — 24h00 — Espaço lúdico-pedagógico sobre Sustentabilidade Ambiental alinhado com os ODS 4, 6, 12, 13, 14 e 15.

  • Idades: 6 — 10 anos

  • Permanência máxima: 2h/criança

  • Lotação máxima: 40 crianças

Nota: Horários, atividades e conteúdos podem sofrer alterações. Recomenda-se a consulta regular da APP Festival F e do site oficial para informações atualizadas.

