Festival F arranca a 10ª edição com nova app e passe de dois dias

Toda a informação útil para o último grande festival de verão de 4 a 7 de setembro no coração histórico de Faro.
O Festival F tem início já esta quinta-feira, 04 de setembro, com quatro dias de música, cultura e experiências únicas na Vila Adentro de Faro. Ainda antes do arranque, a 10.ª edição traz duas novidades: o lançamento da nova APP Festival F, já disponível para download em iOs e Android, e a criação de uma nova categoria de bilhetes, o passe de 2 dias (04 e 05 de setembro), já à venda a partir de hoje.
APP FESTIVAL F — UMA EXPERIÊNCIA MAIS COMPLETA
A aplicação oficial do Festival F chega com novas funcionalidades que tornam a experiência mais inteligente e personalizada:
-
Criar agenda/cartaz personalizado;
-
Aceder ao mapa do recinto via Google, com pontos de interesse e serviços;
-
Consultar a programação completa;
-
Participar no Quiz Festival F 2025, com histórias do festival e curiosidades sobre Faro,
-
numa experiência gamificada com níveis e prémios;
-
Explorar o Passaporte F, numa caça aos selos espalhados pelo recinto;
-
Votar em tempo real no DJ favorito da Silent Party.
PASSES DE 2 DIAS — NOVA CATEGORIA DE BILHETES
O Festival F anuncia ainda a novidade dos passes de 2 dias. Dois dias, um só bilhete.
Além dos passes gerais e diários, estão agora disponíveis os passes de 04 e 05 de setembro, pelo valor de 34€. Esta nova categoria já se encontra disponível em todos os pontos de venda oficiais.
TODA A INFORMAÇÃO ÚTIL — 10.ª EDIÇÃO FESTIVAL F
De 04 a 7 de setembro de 2025, Vila Adentro, o núcleo histórico que dá vida ao Festival F, recebe pela primeira vez quatro dias de música e experiências culturais, entre 04 e 07 de setembro, no coração histórico da cidade de Faro. A celebração chega com um cartaz de luxo, tertúlias, artes visuais, performances, astronomia, propostas para famílias e um ambiente único entre muralhas.
Preços e postos de venda
-
Bilhete diário (04, 05 e 06 de setembro): 22€
-
Bilhete diário (7 de setembro): 10€ (*lotação limitada)
-
Passe 2 dias (4 e 5 de setembro): 34€
-
Passe geral (4 dias): 60€
* Crianças até 12 anos (inclusive) não pagam bilhete.
-
Mobilidade condicionada
Onde comprar
Horários do Recinto e Bilheteiras
- Abertura de portas: 18h00
- Bilheteiras (Largo de São Francisco): das 17h00 às 03h30 (excepção para dia 07, com encerramento às 02h00)
- Todos os bilhetes (físicos ou eletrónicos) devem ser trocados por pulseira nos balcões de troca no Arco da Vila e Largo de São Francisco
- Existe entrada prioritária para pessoas com mobilidade condicionada e grávidas.
Mobilidade condicionada no recinto
-
Plataformas dedicadas no Palco Sagres (Ria) e Palco Grupo Lusíadas (Sé), com visibilidade e conforto.
-
Casas de banho adaptadas.
Copo reutilizável
Como já é hábito, o Festival F volta a reforçar o seu compromisso ambiental através da utilização de copos reutilizáveis. Esta medida, que faz parte da política de sustentabilidade do evento, contribui para a redução significativa de resíduos no recinto e para a promoção de hábitos de consumo mais responsáveis. O sistema é simples: no momento da compra da bebida, o público adquire o seu copo por 1€, valor que incentiva a sua utilização ao longo de todo o festival. Para além de reduzir o impacto ambiental, esta prática promove uma experiência mais consciente e alinhada com os valores de respeito pelo ambiente e pela cidade que acolhe o Festival.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL — POR PALCOS E HORÁRIOS
Consultar a programação completa por palcos e horários na APP e no site:
PROGRAMAÇÃO PARALELA
Conversas — Claustros da Sé
Moderação: Carolina Torres
-
04 de setembro, 20h00 — Vozes no Feminino: Presença e Poder na Música
-
05 de setembro, 20h00 — Música Portuguesa e Identidade Cultural: Tradição, Fusão e Futuro
-
06 de setembro, 20h00 — O Palco como Espaço de Liberdade e Expressão
-
07 de setembro, 19h00 — Festival F: Dez edições a Celebrar a Música Portuguesa
Hora do Conto — Fundação Galp — Claustros da Sé
Os mais novos também têm um momento especial com a Hora do Conto Galp. Vamos contar a história de Esperança e Jacinto – um livro que promove a literacia energética, o consumo consciente e a sustentabilidade, passando ainda valores como cidadania ativa, hábitos saudáveis e responsabilidade ambiental.
-
04, 05 e 06 de setembro, às 18h45
-
07 de setembro, às 18h00
Exposições e Instalações Artísticas
Fábrica da Cerveja — Emergente
-
BASAP — Entre o Amor e o Preço
-
Jéssica Garcia — O Balanço de Ser
-
Mariana Mártires — Terra das Laranjeiras sem Flor
-
Luís Probala — O Último Sobreiro
Museu Municipal de Faro
-
A união das coisas desiguais — Paulo Brighenti
Galeria Municipal Trem “Manuel Baptista”
-
Continuar a (Re)descobrir Teresa Sousa (1928-1962)
Artes Performativas
-
Al-Fanfare (arruada)
-
Funkarmonica (arruada)
-
Grupo Coral Ossonoba (coro)
-
Urban Xpression (dança)
-
Poesia pelo Gimnásio Clube de Faro
Mercado de Autor — Artista & Fleas
-
Rua da Galp
Silent Party by Bandida — Fábrica da Cerveja
-
Todos os dias, entre as 20h00 e as 02h00
>> dias 04, 05 e 06 — DJ Ricardo Rego & Miguel Cruz
>> dia 07 — DJ Pedro Guedes & DJ Nelson Vaz
AstroF by FAGAR
Durante os quatro dias do Festival F, a açoteia da sede da FAGAR transforma-se num ponto de encontro com o universo. Foco de 2025: a Lua, numa experiência de observação astronómica com telescópio, orientada por João Costa (AstroFaro).
-
Observação diária: 22h30 — 23h30
-
Pré-inscrição obrigatória a partir de 1 de setembro, 09h30 — 18h00 — consulta no site
-
Lugares limitados
FAGAR Kids F — Largo de São Francisco
-
Todos os dias, 20h00 — 24h00 — Espaço lúdico-pedagógico sobre Sustentabilidade Ambiental alinhado com os ODS 4, 6, 12, 13, 14 e 15.
-
Idades: 6 — 10 anos
-
Permanência máxima: 2h/criança
-
Lotação máxima: 40 crianças
Nota: Horários, atividades e conteúdos podem sofrer alterações. Recomenda-se a consulta regular da APP Festival F e do site oficial para informações atualizadas.