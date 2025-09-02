Loulé vai ter mercadinho todos os sábados este Outono

A partir de dia 20 de setembro e até 15 de novembro, nas manhãs dos sábados (das 10h00 às 14h00), a Zona Histórica de Loulé recebe o Mercadinho de Outono, evento que faz parte da animação da cidade há já largos anos.

Esta iniciativa integra três mercados temáticos: “Tradição, Prazeres e Experiências” (20 de setembro, 11 de outubro, 1 de novembro), “Artesanato Urbano e Design” (27 de setembro, 18 de outubro e 8 de novembro) e “Reciclagem, Artes e Mercado do Baú” (4 de outubro, 25 de outubro e 15 de novembro) são os temas propostas de mais uma edição deste evento promovido pela Câmara Municipal de Loulé.

Os objetivos deste Mercadinho passam por promover, de forma temática, os produtos locais e regionais, apoiar os artesãos, desenvolver uma animação diferenciada e dinamizar o comércio local durante os sábados de cada mês.