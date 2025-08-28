Festival F revela horários das atuações e programação completa

A 10ª edição do F arranca já na próxima quinta-feira, dia 4 de setembro, com quatro dias de música e experiências.
O Festival F regressa a Faro para a sua 10.ª edição e apresenta, pela primeira vez, quatro dias de música e experiências culturais, entre 04 e 07 de setembro, no coração histórico da cidade. A celebração da década chega com um cartaz de luxo, tertúlias, artes visuais, performances, astronomia, propostas para famílias e um ambiente único entre muralhas.
PROGRAMAÇÃO POR DIA
04 DE SETEMBRO
Abertura de Portas: 18h00
Palco Lusíadas (Sé)
21h00 – Bandidos do Cante
23h00 – Luís Represas
01h00 – Insert Coin
Palco Sagres (Ria)
21h30 – Os Quatro e Meia
23h30 – Diogo Piçarra
01h30 – Lon3r Johny & Profjam
03h15 – Bateu Matou
Palco MatrizAuto (Magistério)
22h00 – Margarida Campelo
23h45 – Benjamim
01h30 – João Borsch
Palco Bandida (Quintalão)
22h30 – Iolanda
00h15 – Bluay
02h15 – Pedro da Linha
Um Mundo de Experiências para Além do Palco
Claustros da Sé
18h45 – Hora do Conto Galp
20h00 – Tertúlia – “Vozes no Feminino: Presença e Poder na Música”
Representatividade nos cartazes, desigualdades de género, desafios e conquistas. Como evolui o papel das mulheres no universo musical?
Fábrica da Cerveja
20h00 às 02h00 – Silent Party by Bandida
Sede da FAGAR
22h30 às 23h30 – AstroF by FAGAR – Observação da Lua (com inscrição obrigatória)
Rua Galp
18h00 às 01h00 – Mercado de Autor
Largo de São Francisco
20h às 24h – Fagar Kids F – Espaço onde os mais novos são convidados a experimentar atividades lúdico-pedagógicas no âmbito da sustentabilidade ambiental.
05 DE SETEMBRO
Abertura de Portas: 18h00
Palco Lusíadas (Sé)
21h00 – Entre Aspas
23h00 – Tara Perdida
01h00 – Dojdje
Palco Sagres (Ria)
21h30 – Sara Correia
23h30 – Bárbara Bandeira
01h30 – Mizzy Miles
03h15 – Supa Squad
Palco MatrizAuto (Magistério)
22h00 – Os Compotas
23h45 – Guga
01h30 – Omiri
Palco Bandida (Quintalão)
22h30 – Lena d’Água
00h15 – Cassete Pirata
02h15 – Lhast
Um Mundo de Experiências para Além do Palco
Claustros da Sé
18h45 – Hora do Conto Galp
20h00 – Tertúlia – “Música Portuguesa e Identidade Cultural: Tradição, Fusão e Futuro”
O que define a música portuguesa nos dias de hoje? Entre o fado, o rock e a experimentação, como se constrói e reinventa a identidade sonora nacional?
Fábrica da Cerveja
20h00 às 02h00 – Silent Party by Bandida
Sede da FAGAR
22h30 às 23h30 – AstroF by FAGAR – Observação da Lua (com inscrição obrigatória)
Rua Galp
18h00 às 01h00 – Mercado de Autor
Largo de São Francisco
20h às 24h – Fagar Kids F – Espaço onde os mais novos são convidados a experimentar atividades lúdico-pedagógicas no âmbito da sustentabilidade ambiental.
06 DE SETEMBRO
Abertura de Portas: 18h00
Palco Lusíadas (Sé)
21h00 – Buba Espinho
23h00 – Ana Bacalhau
01h00 – Nenny
Palco Sagres (Ria)
21h30 – Ana Moura
23h30 – Bispo
01h30 – Revenge of the 90’s
Palco MatrizAuto (Magistério)
22h00 – Vizinhos
23h45 – Edmundo Inácio
01h30 – Miss Universo
Palco Bandida (Quintalão)
22h30 – Rita Rocha
00h15 – Miguel Luz
02h15 – Klin Klop Live
Um Mundo de Experiências para Além do Palco
Claustros da Sé
18h45 – Hora do Conto Galp
20h00 – Tertúlia – “O Palco como Espaço de Liberdade e Expressão”
Do protesto à intimidade, da tradição à vanguarda: de que forma o palco é um território de afirmação pessoal, artística e social?
Fábrica da Cerveja
20h00 às 02h00 – Silent Party by Bandida
Sede da FAGAR
22h30 às 23h30 – AstroF by FAGAR – Observação da Lua (com inscrição obrigatória)
Rua Galp
18h00 às 01h00 – Mercado de Autor
Largo de São Francisco
20h às 24h – Fagar Kids F – Espaço onde os mais novos são convidados a experimentar atividades lúdico-pedagógicas no âmbito da sustentabilidade ambiental.
07 DE SETEMBRO
Abertura de Portas: 18h00
Palco Lusíadas (Sé)
20h15 – Nena
22h15 – Tiago Nacarato & Orquestra de Bamba Social
00h15 – Mundo Segundo & Sam The Kid
Palco Sagres (Ria)
21h00 – Dino D’Santiago & Orquestra do Algarve
23h00 – Pedro Abrunhosa
01h15 – Julinho KSD
Palco MatrizAuto (Magistério)
20h30 – Left
22h15 – Chyna
00h00 – The Mirandas
Palco Bandida (Quintalão)
19h30 – Nina Toc Toc
21h30 – Napa
23h30 – VSP AST
Um Mundo de Experiências para Além do Palco
Claustros da Sé
18h00 – Hora do Conto Galp
19h00 – Tertúlia – Festival F: “Dez edições a celebrar a música portuguesa”
De Faro para o país, o Festival F tornou-se um palco essencial da música nacional. Qual foi o seu impacto artístico, cultural e territorial — e que futuro se desenha?
Fábrica da Cerveja
20h00 às 02h00 – Silent Party by Bandida
Sede da FAGAR
22h30 às 23h30 – AstroF by FAGAR – Observação da Lua (com inscrição obrigatória)
Rua Galp
18h00 às 01h00 – Mercado de Autor
Largo de São Francisco
20h às 24h – Fagar Kids F – Espaço onde os mais novos são convidados a experimentar atividades lúdico-pedagógicas no âmbito da sustentabilidade ambiental.
INFORMAÇÕES ÚTEIS
O Festival F realiza-se de 4 a 7 de setembro de 2025, no núcleo histórico da Vila Adentro, em Faro. As bilheteiras funcionam no Largo de São Francisco, sendo obrigatória a troca de bilhetes físicos ou digitais por pulseiras. O acesso é prioritário para pessoas com mobilidade condicionada e grávidas.
Com música para todos os gostos, atividades para todas as idades e experiências que cruzam tradição e modernidade, o Festival F 2025 afirma-se como o Último Grande Festival de Verão e como um dos principais palcos da cultura portuguesa. Os bilhetes estão disponíveis nos locais habituais.
A 10.ª edição conta com o apoio dos principais patrocinadores: Sagres, Bandida, Galp, Lusíadas, Matrizauto, Villa Alvor, Idealista e Forum Algarve, e dos media partners oficiais RTP e Rádio Comercial, cujo contributo é essencial para consolidar o Festival F como uma plataforma de promoção da música e da cultura portuguesas.
Organizado pela Câmara Municipal de Faro, Ambifaro, Teatro das Figuras e Sons em Trânsito, o Festival F continua a crescer e a reforçar a sua missão: valorizar a música portuguesa, apoiar novos talentos e contribuir para o desenvolvimento cultural e social da cidade de Faro.