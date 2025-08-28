Festival F revela horários das atuações e programação completa

A 10ª edição do F arranca já na próxima quinta-feira, dia 4 de setembro, com quatro dias de música e experiências.

O Festival F regressa a Faro para a sua 10.ª edição e apresenta, pela primeira vez, quatro dias de música e experiências culturais, entre 04 e 07 de setembro, no coração histórico da cidade. A celebração da década chega com um cartaz de luxo, tertúlias, artes visuais, performances, astronomia, propostas para famílias e um ambiente único entre muralhas.

PROGRAMAÇÃO POR DIA

04 DE SETEMBRO

Abertura de Portas: 18h00

Palco Lusíadas (Sé)

21h00 – Bandidos do Cante

23h00 – Luís Represas

01h00 – Insert Coin

Palco Sagres (Ria)

21h30 – Os Quatro e Meia

23h30 – Diogo Piçarra

01h30 – Lon3r Johny & Profjam

03h15 – Bateu Matou

Palco MatrizAuto (Magistério)

22h00 – Margarida Campelo

23h45 – Benjamim

01h30 – João Borsch

Palco Bandida (Quintalão)

22h30 – Iolanda

00h15 – Bluay

02h15 – Pedro da Linha

Um Mundo de Experiências para Além do Palco

Claustros da Sé

18h45 – Hora do Conto Galp

20h00 – Tertúlia – “Vozes no Feminino: Presença e Poder na Música”

Representatividade nos cartazes, desigualdades de género, desafios e conquistas. Como evolui o papel das mulheres no universo musical?

Fábrica da Cerveja

20h00 às 02h00 – Silent Party by Bandida

Sede da FAGAR

22h30 às 23h30 – AstroF by FAGAR – Observação da Lua (com inscrição obrigatória)

Rua Galp

18h00 às 01h00 – Mercado de Autor

Largo de São Francisco

20h às 24h – Fagar Kids F – Espaço onde os mais novos são convidados a experimentar atividades lúdico-pedagógicas no âmbito da sustentabilidade ambiental.

05 DE SETEMBRO

Abertura de Portas: 18h00

Palco Lusíadas (Sé)

21h00 – Entre Aspas

23h00 – Tara Perdida

01h00 – Dojdje

Palco Sagres (Ria)

21h30 – Sara Correia

23h30 – Bárbara Bandeira

01h30 – Mizzy Miles

03h15 – Supa Squad

Palco MatrizAuto (Magistério)

22h00 – Os Compotas

23h45 – Guga

01h30 – Omiri

Palco Bandida (Quintalão)

22h30 – Lena d’Água

00h15 – Cassete Pirata

02h15 – Lhast

Um Mundo de Experiências para Além do Palco

Claustros da Sé

18h45 – Hora do Conto Galp

20h00 – Tertúlia – “Música Portuguesa e Identidade Cultural: Tradição, Fusão e Futuro”

O que define a música portuguesa nos dias de hoje? Entre o fado, o rock e a experimentação, como se constrói e reinventa a identidade sonora nacional?

Fábrica da Cerveja

20h00 às 02h00 – Silent Party by Bandida

Sede da FAGAR

22h30 às 23h30 – AstroF by FAGAR – Observação da Lua (com inscrição obrigatória)

Rua Galp

18h00 às 01h00 – Mercado de Autor

Largo de São Francisco

20h às 24h – Fagar Kids F – Espaço onde os mais novos são convidados a experimentar atividades lúdico-pedagógicas no âmbito da sustentabilidade ambiental.

06 DE SETEMBRO

Abertura de Portas: 18h00

Palco Lusíadas (Sé)

21h00 – Buba Espinho

23h00 – Ana Bacalhau

01h00 – Nenny

Palco Sagres (Ria)

21h30 – Ana Moura

23h30 – Bispo

01h30 – Revenge of the 90’s

Palco MatrizAuto (Magistério)

22h00 – Vizinhos

23h45 – Edmundo Inácio

01h30 – Miss Universo

Palco Bandida (Quintalão)

22h30 – Rita Rocha

00h15 – Miguel Luz

02h15 – Klin Klop Live

Um Mundo de Experiências para Além do Palco

Claustros da Sé

18h45 – Hora do Conto Galp

20h00 – Tertúlia – “O Palco como Espaço de Liberdade e Expressão”

Do protesto à intimidade, da tradição à vanguarda: de que forma o palco é um território de afirmação pessoal, artística e social?

Fábrica da Cerveja

20h00 às 02h00 – Silent Party by Bandida

Sede da FAGAR

22h30 às 23h30 – AstroF by FAGAR – Observação da Lua (com inscrição obrigatória)

Rua Galp

18h00 às 01h00 – Mercado de Autor

Largo de São Francisco

20h às 24h – Fagar Kids F – Espaço onde os mais novos são convidados a experimentar atividades lúdico-pedagógicas no âmbito da sustentabilidade ambiental.

07 DE SETEMBRO

Abertura de Portas: 18h00

Palco Lusíadas (Sé)

20h15 – Nena

22h15 – Tiago Nacarato & Orquestra de Bamba Social

00h15 – Mundo Segundo & Sam The Kid

Palco Sagres (Ria)

21h00 – Dino D’Santiago & Orquestra do Algarve

23h00 – Pedro Abrunhosa

01h15 – Julinho KSD

Palco MatrizAuto (Magistério)

20h30 – Left

22h15 – Chyna

00h00 – The Mirandas

Palco Bandida (Quintalão)

19h30 – Nina Toc Toc

21h30 – Napa

23h30 – VSP AST

Um Mundo de Experiências para Além do Palco

Claustros da Sé

18h00 – Hora do Conto Galp

19h00 – Tertúlia – Festival F: “Dez edições a celebrar a música portuguesa”

De Faro para o país, o Festival F tornou-se um palco essencial da música nacional. Qual foi o seu impacto artístico, cultural e territorial — e que futuro se desenha?

Fábrica da Cerveja

20h00 às 02h00 – Silent Party by Bandida

Sede da FAGAR

22h30 às 23h30 – AstroF by FAGAR – Observação da Lua (com inscrição obrigatória)

Rua Galp

18h00 às 01h00 – Mercado de Autor

Largo de São Francisco

20h às 24h – Fagar Kids F – Espaço onde os mais novos são convidados a experimentar atividades lúdico-pedagógicas no âmbito da sustentabilidade ambiental.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

O Festival F realiza-se de 4 a 7 de setembro de 2025, no núcleo histórico da Vila Adentro, em Faro. As bilheteiras funcionam no Largo de São Francisco, sendo obrigatória a troca de bilhetes físicos ou digitais por pulseiras. O acesso é prioritário para pessoas com mobilidade condicionada e grávidas.

Com música para todos os gostos, atividades para todas as idades e experiências que cruzam tradição e modernidade, o Festival F 2025 afirma-se como o Último Grande Festival de Verão e como um dos principais palcos da cultura portuguesa. Os bilhetes estão disponíveis nos locais habituais.

A 10.ª edição conta com o apoio dos principais patrocinadores: Sagres, Bandida, Galp, Lusíadas, Matrizauto, Villa Alvor, Idealista e Forum Algarve, e dos media partners oficiais RTP e Rádio Comercial, cujo contributo é essencial para consolidar o Festival F como uma plataforma de promoção da música e da cultura portuguesas.

Organizado pela Câmara Municipal de Faro, Ambifaro, Teatro das Figuras e Sons em Trânsito, o Festival F continua a crescer e a reforçar a sua missão: valorizar a música portuguesa, apoiar novos talentos e contribuir para o desenvolvimento cultural e social da cidade de Faro.