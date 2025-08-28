Município de Faro implementa “Projeto Radar Social”

Projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) visa reforçar e aproximar a rede local de apoio social a todos os cidadãos, construindo comunidades mais justas e solidárias.

O Município de Faro está a implementar o “Projeto Radar Social”, que visa fortalecer e aproximar a rede de parcerias locais e os apoios disponíveis a todos os cidadãos em situações de vulnerabilidade social, risco de pobreza ou exclusão social.

Após uma primeira fase deste projeto, entretanto já concluída, que visou a atualização dos instrumentos estratégicos da rede social (diagnóstico social, plano de desenvolvimento social e plano de ação) e no mapeamento dos recursos, o Município está agora em período de avaliação de situações de risco, através de identificação de pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade ou risco, bem como o seu encaminhamento para a rede de serviços e respostas sociais existentes no concelho.

As situações que podem ser sinalizadas incluem situações de isolamento social ou abandono; problemas de saúde ou saúde mental não acompanhados; pessoas em situação de sem abrigo; desemprego; insuficiência de rendimentos ou em situação de carência económica; falta de suporte familiar; habitação sem condições dignas; carência alimentar; maus tratos/ violência; comportamentos aditivos; deficiência; dificuldades físicas; pessoas vítimas de tráfico humano; crianças ou jovens em situação de perigo/ risco, entre outros.

A sinalização pode ser efetuada por qualquer pessoa da comunidade (seja o próprio, familiares, vizinhos), por entidades parceiras da Rede Social de Faro, bem como por outras entidades locais, através da ficha de sinalização do projeto, preenchida e entregue presencialmente, na Divisão de Intervenção Social e Políticas Participativas (Morada: Praça José Afonso, 1, 8000-173 Faro Tlf.: 289870869) ou enviada através de email (radarsocialfaro@cm-faro.pt).

O Radar Social é um projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que visa reforçar e aproximar a rede local de apoio social a todos os cidadãos, construindo comunidades mais justas e solidárias onde todos têm oportunidade de alcançar o seu pleno desenvolvimento.