O Cineteatro Louletano está de regresso em setembro com Camané, Memoráveis, Ópera e muito mais

O mês de setembro traz ao Cineteatro Louletano uma programação eclética e vibrante, marcada pela diversidade de linguagens artísticas e por coproduções que reforçam o compromisso com a criação artística. Durante quatro semanas, o público poderá desfrutar de espetáculos de dança, música, teatro e cinema, num cruzamento estimulante entre tradição e modernidade.

A abrir a temporada, o CORPO DE HOJE – Festival de Artes Performativas regressa a Loulé e ao Cineteatro Louletano com propostas inquietantes que provocam a curiosidade e desafiam os limites da comunicação artística. Além dos espetáculos, esta edição inclui as oficinas SEM REDE, destinadas a artistas e comunidade, assentes na improvisação e na experimentação. Outra novidade é a programação ESPIRRO, especialmente pensada para a infância e juventude. Uma coprodução que promove diálogos criativos e uma ligação estreita com o público. O festival decorre de 1 a 14 de setembro, em vários espaços. A programação completa encontra-se disponível no site do Cineteatro Louletano.

O ciclo Filme Francês do Mês, organizado pela Alliance Française do Algarve, apresenta “Tant que le soleil frappe” (2022), de Philippe Petit. Uma história sobre resiliência e sonhos, onde Max, arquiteto paisagista, luta para criar um jardim selvagem no coração de Marselha. A sessão acontece no Auditório do Solar da Música Nova, no dia 9 de setembro, às 21h00.

Durante um fim de semana, a 13 e 14, Loulé e Alte transformam-se em palcos para novas óperas de câmara, criadas de raiz para cada espaço. O FIO – Festival Informal de Ópera propõe quatro estreias absolutas, com música, texto e encenação pensados para lugares improváveis, acompanhados de uma oficina com jovens do projeto Mud@ki, uma conversa e experiências sonoras. Uma coprodução que leva a ópera para fora dos lugares tradicionais e a coloca no coração da comunidade. O programa completo está disponível no site do CTL.

Pelas mãos de Margarida Mestre, a Cerca do Convento do Espírito Santo, em Loulé, recebe, a 18 de setembro, às 21h00, o espetáculo “Contos e Cantos – Património dos Lugares”, um projeto singular que cruza narrativa, canção e movimento. Inspirado nas memórias de Quarteira, este trabalho envolve vozes locais, como as “Nossas Senhoras do Saber”, e a interpretação musical de João Palma, criando uma dramaturgia que celebra o património afetivo do lugar. Haverá também uma apresentação em Quarteira, no dia 24, às 19h00, frente ao Centro Autárquico.

A 19 de setembro, pelas 21h00, a estreia de “Bright Horses”, de Carminda Sores e Maria R. Soares, coproduzida pelo CTL. A peça resulta da bolsa do Projecto CASA, fundo de apoio à criação que junta o Cineteatro Louletano, o Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, e O Espaço do Tempo, em Montemor-o-Novo. O espetáculo é para seis intérpretes e explora as dinâmicas familiares como microcosmos da sociedade contemporânea. Questiona a competição e propõe a intimidade como resistência. A peça terá o recurso de audiodescrição, para pessoas cegas e/ou com baixa visão.

No dia 20, sábado, noite memorável com Camané, num tributo a José Mário Branco interpretando repertório exclusivo do autor, incluindo fados compostos para si e outros temas marcantes. Em palco, um elenco de luxo com destaque para Mário Laginha no piano e Alexandre Frazão na percussão. O concerto é no Cineteatro Louletano, às 21h00.

O ciclo “Ilustres Desconhecidos” apresenta Ronny Felipe, artista multidisciplinar em digressão com o seu segundo álbum “Maktub Maning Nice”. Um concerto vibrante, fundindo ritmos africanos e sonoridades globais, no domingo, 21, às 17h00, no Auditório do Solar da Música Nova.

Inspirada na obra homónima de Lídia Jorge, outra encomenda do Cineteatro Louletano: “Os Memoráveis”. Esta criação da Mákina de Cena propõe um teatro desacelerado e reflexivo, que dialoga com a História para renovar a esperança na humanidade. Espetáculos nos dias 25 e 26, às 19h00, com direito a jantar no intervalo. A sessão de 26 tem também interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

A encerrar o mês, o Cineteatro Louletano recebe um concerto internacional de alto nível: a Orquestra de Jazz do Algarve junta-se a Ola Onabulé, uma das vozes mais importantes do jazz atual, com um repertório envolvente e imersivo. O espetáculo é no domingo, 28 de setembro, às 17h00, no âmbito do Algarve All Jazz 2025.

No dia anterior, às 11h00, Ola Onabulé conduz a masterclass “Sound Capsule” no CTL. Uma oportunidade imperdível para mergulhar nos segredos da interpretação vocal e do jazz contemporâneo. A entrada é gratuita mas requer inscrição através do email cinereservas@cm-loule.pt.

Com uma programação de referência (que pode consultar no site e nas redes sociais do Cineteatro), o CTL está credenciado pela Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, integrando ainda a Rede de Teatros com Programação Acessível e proporcionando espetáculos com interpretação em Língua Gestual Portuguesa para Surdos (com “S” maiúsculo são falantes de Língua Gestual Portuguesa), outros com Audiodescrição, para pessoas cegas ou com deficiência visual e ainda Sessões Descontraídas adaptadas a vários públicos, entre eles pessoas neurodivergentes.

O CTL é uma estrutura cultural da Câmara Municipal de Loulé no domínio das artes performativas, e um dos promotores da Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve e da Rede 5 Sentidos.