Piscinas Municipais de Faro encerram para obras

O Município de Faro informa a população que, por motivos técnicos, relacionados com o agravamento das condições de controlo de qualidade do ar e água das zonas públicas, agravadas pela acentuada degradação do edifício – com mais de 30 anos -, da maquinaria associada e pela necessidade urgente de realização de obras estruturais de requalificação, será forçado a proceder ao encerramento temporário das Piscinas Municipais de Faro.

Esta é uma decisão difícil, que o Município de Faro reconhece ter impactos significativos na comunidade, nomeadamente nos clubes desportivos que ali desenvolvem a sua atividade de formação, bem como junto dos muitos cidadãos que, individualmente ou através de vários projetos municipais, ali praticam as suas atividades regulares.

Conscientes da importância deste equipamento para a dinamização desportiva do concelho e para a promoção do bem-estar da população, a Câmara Municipal está já a preparar um conjunto de procedimentos e medidas que visam mitigar os efeitos deste encerramento, nomeadamente:

Apoio direto aos clubes desportivos afetados, com vista a garantir a continuidade dos seus programas de formação;

Identificação e disponibilização de alternativas que permitam manter, na medida do possível, a prática regular das atividades municipais do projeto Sénior Ativo ao nível da ginástica e hidroginástica.

Refira-se que, tendo em conta o âmbito estrutural das obras de requalificação a realizar nas Piscinas Municipais de Faro, estas implicarão necessariamente lançamento de concurso público e posterior visto de Tribunal de Contas, estimando-se que a duração desta intervenção não seja inferior a 18 meses.