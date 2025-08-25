UAlg apresenta pelo sexto ano consecutivo taxa de colocação superior à média nacional e preenche 1.326 vagas

De acordo com os resultados da 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso (CNA) ao Ensino Superior de 2025/26 foram colocados na Universidade do Algarve (UAlg) 1.326 novos estudantes. A taxa de colocação das vagas foi de 80,1%, ou seja, 0,5 pontos percentuais acima da média nacional.

O CNA de 2025/26 fica marcado por uma expressiva redução do número de colocados (43.899), -12,1% face ao ano anterior. As colocações na UAlg estiveram em linha com os resultados nacionais, registando uma redução de 13,3%.

Face a 2020/21, ano em que se registou o maior número de colocados de sempre a nível nacional na 1.ª fase do CNA (50.964), verifica-se uma redução de 13,9%. Relativamente a 2019/20, o ano pré-covid, o número de colocados a nível nacional recua 1,3%. No caso da UAlg, verifica-se um crescimento de 7,7%, de 1.231 para 1.326.

Para a 2.ª fase do CNA, cujas candidaturas decorrerão de 25 de agosto a 3 de setembro, a UAlg apresenta 342 vagas sobrantes, distribuídas por 26 cursos.

Para o Reitor Paulo Águas, «os resultados da UAlg acompanham a tendência nacional, marcada pela introdução de condições mais restritivas no acesso ao ensino superior, as quais têm maior impacto junto dos jovens de famílias com níveis habilitacionais mais baixos e nas regiões com piores resultados nos exames nacionais do ensino secundário, como é o caso do Algarve”.

Matrícula e inscrição novos estudantes

O processo de Matrícula e Inscrição para os estudantes colocados na Universidade do Algarve realiza-se nos dias 25, 26, 27 e 28 de agosto e é exclusivamente online .

Este ano a UAlg volta a colocar à disposição dos novos estudantes uma linha de atendimento +351 289 244 457 (de 25 a 28 de agosto, das 9h30-12h30 e das 14h00-17h00), para esclarecimento de dúvidas no processo de matrícula online, alojamento e bolsas de estudo de ação social. Está ainda disponível o email acad@ualg.pt para esclarecimentos.

Sunset com Dr. Why, podcast com Rafael Vieira e atuação das “Más Influências”

Um dia repleto de atividades, que promete marcar o primeiro contacto com a comunidade académica, é o que a Universidade do Algarve vai oferecer aos novos estudantes para lhes dar as boas-vindas. No dia 8 de setembro, realizar-se-á a cerimónia de acolhimento, às 08h45, com a presença do cantor Sandrino, no Pavilhão Municipal da Penha (Faro).

As novidades distribuem-se ao longo do dia e incluem um Sunset com os seguintes momentos: “Dr. Why Portugal”, um podcast ao vivo com Rafael Vieira e a atuação das “Más Influências – Bruna Magalhães e Mia Fernandes”.

De 3 a 27 de setembro, vão realizar-se várias atividades sociais, culturais e desportivas, tendo em vista a integração dos novos estudantes no universo UAlg e na região.

Também de setembro a novembro de 2025 decorrem workshops de sobrevivência, uma vez por mês, à terça-feira, no Campus da Penha (local a definir), e à quinta-feira, no Campus de Gambelas, anfiteatro D, de modo a dar respostas às possíveis dificuldades dos estudantes.

Todas as informações para os novos estudantes aqui.