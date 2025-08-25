Dia de boas-vindas aos novos estudantes 2025/2026

Além do acolhimento e das boas-vindas aos novos estudantes nacionais e internacionais, a iniciativa também pretende contribuir para a sua plena integração, não só na vida universitária, mas também na cidade e na região que os acolhe.

Segunda-feira, dia 8 de setembro (8h45), no Pavilhão Municipal da Penha (Faro), a cerimónia de acolhimento inicia-se com as intervenções do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, seguindo-se o presidente da Associação Académica, Rodrigo Carlos, e o reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, que encerrará a sessão.

A sessão contará, ainda, com a atuação de Sandrino e das tunas académicas da Universidade do Algarve.

Convidam-se as famílias e amigos a assistir à transmissão em direto desta sessão, através dos canais de YouTube, Facebook e RUA FM – Rádio Universitária da Universidade do Algarve.

No final da sessão, os estudantes do Campus de Gambelas terão transporte gratuito assegurado no local, através da rede de transportes Próximo.

Estão previstas também sessões de boas-vindas e visitas guiadas às Faculdades, Escolas e Instituto, bem como um almoço oferecido nas cantinas dos Campi.

O dia de boas-vindas encerra com um Sunset, no relvado em frente à Biblioteca do Campus da Penha.

Os estudantes do Campus de Gambelas têm transporte gratuito para o Campus da Penha, a partir das 16h00, na paragem em frente à cantina de Gambelas.

Todas as atividades são gratuitas e de livre acesso (faz o teu registo no Sunset aqui).