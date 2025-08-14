A TUA RÁDIO NO SUL - 102.7FM

AD Tavira Praia e UD Messinense na Taça Nacional de Futebol de Praia

Data

Desporto

UD Messinense e AD Tavira Praia entram em campo esta sexta-feira, dia 15 de agosto, para disputar a Taça Nacional de Futebol de Praia, após as suas participações na Liga Algarve Futebol de Praia | Diagonal Seguros.

Nos oitavos de final, o clube de São Bartolomeu de Messines defronta o ACD Sótão B, enquanto a formação tavirense mede forças com o GRAP B.

Clica aqui para acompanhar a competição, aqui para consultar o formato e aqui para consultar o regulamento.

