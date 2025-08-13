FolkFaro: “Culturas em Festa, Povos em Harmonia!”

O FolkFaro está de volta, este ano sob o mote “Culturas em Festa, Povos em Harmonia!”.

O FolkFaro é uma organização anual do Grupo Folclórico de Faro, que se realiza desde 2003 e que conta com o apoio principal do Município de Faro. Nesta 21ª edição do evento, as músicas, danças, cantares e trajes de povos de diferentes continentes irão brilhar, mais uma vez, nas dezenas de espetáculos e outras atividades que compõem a programação do FolkFaro 2025.

A 21ª edição arranca já dia 17 de agosto com a grande Gala de Abertura no Teatro das Figuras às 21h30 e depois seguem-se os espetáculos diários no Palco do Passeio da Doca, em Faro, nas noites de 18 a 23 de agosto, às 22 horas .Em cada uma dessas noites atuarão dois ou três grupos de países diferentes, dando-lhes assim a oportunidade de mostrar o seu espetáculo mais completo, culminando com o grande espetáculo de Encerramento, no sábado dia 23 de agosto, com os sete grupos internacionais participantes, aos quais se junta o anfitrião – o Grupo Folclórico de Faro.

Estão, assim, confirmadas as presenças dos seguintes países e grupos: BRASIL – Grupo de Cultura Os Cariris (Taperoá), CHILE – Walmapu Compañia Folklórica de Chile (Santiago), ESPANHA – Grupo de Danzas Ciudad de Dos Hermanas (Sevilla), GEÓRGIA – Georgian State Company Gurjaani (Kakheti), GUATEMALA – Compañia de Danza Raxela (Cidade de Guatemala), MÉXICO – Grupo de Danza Folklórica Macuilxochitl (San Luis Potosi), POLÓNIA – Folk Ensemble of Medical University of Lublin, PORTUGAL – Grupo Folclórico de Faro (Cancioneiro, Infantil e Adulto).

Estes grupos internacionais participam a tempo inteiro no festival, com exceção do grupo do Brasil que chegará apenas a 19 de agosto.

Também terão lugar outros grupos nacionais e locais, não só de folclore como de outras expressões artísticas: Sandra Cristo (Hino do FolkFaro – “Unidos por um Laço”), Clube de Danças João de Deus, Grupo Danzas Venezolanas Araguaney, Grupo Folclórico e Etnográfico da ARPI, Grupo Etnográfico da Serra do Caldeirão, Rancho Folclórico de Loulé e Grupo Folclórico da Corredoura (Guimarães).

A cidade de Faro é o centro deste festival, mas muitas outras localidades algarvias irão conhecer este festival com um programa descentralizado. Nos concelhos de Faro, Loulé, Olhão, S. Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo António num total de 12 localidades.

Diversos grupos do FolkFaro participarão nos festivais de Moncarapacho e da Luz de Tavira, em parceria com os grupos folclóricos locais e são renovadas as parcerias com o FestiFolk España, integrando circuitos ibéricos de grupos internacionais, e com o Festival de Danzas de Villablanca (província de Huelva), com a transição de grupos entre os dois festivais.

As Animações de Rua, assim como os desfiles dos grupos na baixa de Faro e as animações no Moto Clube de Faro irão trazer um ambiente de alegria e festa à cidade.

Para além desta programação, o FolkFaro também conta com programas especiais e inclusivos com o objetivo de chegar a públicos que, normalmente, não teriam oportunidade de assistir aos espetáculos principais:

A Gala Sénior, iniciativa que teve início em 2024, é um espetáculo especialmente dedicado aos mais idosos, para o qual se convidam os utentes das diversas instituições do concelho, e que este ano decorrerá no Auditório do IPDJ, na tarde de terça-feira (19/8), pelas 15.30h.

Já os Programas para Crianças acontecem na Biblioteca Municipal de Faro, na manhã de quinta-feira (22/8), e no Refúgio Aboim Ascensão, na manhã seguinte, com a participação de diversos grupos internacionais.

O Programa para Reclusos, com um espetáculo no próprio Estabelecimento Prisional de Faro reforça a componente social do festival.

Outros Motivos de Interesse do Festival são o Hastear de Bandeiras dos países participantes, ao som dos respetivos hinos nacionais, seguido da Plantação da Árvore da Amizade. Estes são dois momentos simbólicos que decorrerão na manhã de segunda-feira, dia 18 de agosto, no Passeio da Doca e no Jardim Manuel Bívar. À tarde, os grupos serão recebidos oficialmente pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rogério Bacalhau, no Salão Nobre do Município.

Os Ateliers de Dança, na Escola EB 2,3 Santo António, de quarta a sexta, às 18h, irão permitir aprender e praticar um pouco das danças do mundo através dos grupos que nos visitam.

A Celebração Ecuménica, na Igreja da Sé, na manhã do último dia do Festival, sábado, dia 23 de agosto, constitui também motivo de interesse deste festival, onde todos os grupos irão expressar, por palavras e música, uma mensagem de paz e união entre os povos.

O FolkFaro contará também com transmissão online nas diversas plataformas e redes sociais desde a Gala de Abertura, os espetáculos no Palco do Passeio da Doca, a Celebração Ecuménica e outros momentos do festival poderão ser vistos em qualquer parte do mundo, assegurada pela Mais Algarve.

O Voluntariado é uma parte fundamental do FolkFaro, que asseguraram o bom funcionamento de diferentes áreas do festival: Comissão Organizadora, Alojamento, Cozinha e Refeitório, Transportes, Folk-Bar, Folk-Shop, Portaria, Secretariado, Apoio de Palco ou ainda acompanhando os Grupos como Guias.

O FOLKFARO é o único festival no Algarve com a certificação internacional do CIOFF®- Conselho Internacional das Organizações de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais, uma organização não-governamental (ONG) com relações formais de consulta com a UNESCO, criada em 1970 com o objetivo de salvaguardar a promoção e difusão da cultura tradicional e do folclore. Está atualmente representado em mais de 70 países e reúne mais de 250 festivais internacionais em todo o mundo.

Para além do apoio principal da Câmara Municipal de Faro, outras entidades públicas como a CCDR Algarve – Cultura, a Fundação Inatel, as Câmaras Municipais de Loulé, S. Brás e Vila Real de Santo António, União de Freguesias de Faro, Ayuntamiento de Villablanca, Teatro Municipal de Faro, Fagar e Agrupamento de Escolas João de Deus apoiam ou colaboram com a organização do evento.