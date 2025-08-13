Frequência Farense: RUA FM transmite jogos em casa do Farense na época de 25/26

Agora na Liga Portugal 2, a RUA FM vai continuar a acompanhar o Farense com os habituais relatos no espaço Frequência Farense, ainda que numa versão ‘light’ em comparação à temporada passada, com acompanhamento na íntegra apenas dos jogos disputados no estádio de São Luís.

Os relatos vão ser apresentados novamente na voz do Nélson Soares, com comentários de José António Pires e a coordenação em estúdio de Pedro Gonçalves e Tiago Sousa.

Para além dos relatos, a RUA FM vai trazer-te entrevistas, reportagens e notícias não só do plantel principal do Farense, mas também das restantes modalidades do clube da capital algarvia.

Fica atento em 102.7 FM, rua.pt e nas nossas redes sociais!