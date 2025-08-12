UAlg: Campus de Gambelas vai ter um Edifício Digital

O Conselho de Ministros aprovou, no passado dia 7 de agosto de 2025, a realização de um investimento de 7,26 milhões de euros para a construção do Edifício Digital no Campus de Gambelas, em Faro, da Universidade do Algarve (UAlg), uma decisão estratégica de reforço das infraestruturas para cursos técnicos de ensino superior de curta duração.

Este investimento, financiado pelo Programa Regional ALGARVE 2030 no âmbito dos Fundos Europeus da Política de Coesão, irá diversificar e reforçar a oferta formativa de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) nas áreas da Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI) do Algarve, respondendo aos desafios da transição digital.

A nova infraestrutura disporá de espaços para ensino híbrido, laboratório de informática avançado e equipamentos tecnológicos sustentáveis, reforçando a oferta de cursos ligados às áreas digitais e tecnológicas, com destaque para as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e para os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) e forte componente prática nas áreas STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática).

O investimento integra a estratégia de reforço da rede de infraestruturas do ensino superior no Algarve, que inclui também, na segunda fase, a construção de um novo edifício no futuro Campus de Portimão, igualmente apoiado pelo ALGARVE 2030, contribuindo para aumentar a atratividade da região, promover a coesão territorial e qualificar o capital humano.