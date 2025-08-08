Oito clubes do Algarve conhecem sorteio da Taça de Portugal

A edição 25/26 da Taça de Portugal Generali Tranquilidade foi esta sexta-feira sorteada, com a 1ª e 2ª eliminatórias a ficarem definidas e os oito clubes do Algarve a conhecerem os seus adversários.

Sorteio das equipas algarvias:

1ª Eliminatória

CF Vasco da Gama – GD Lagoa

LGC Moncarapachense – SC Viana do Alentejo

FC Castrense – Quarteirense

Louletano DC (isento)

Portimonense SC (isento)

Silves FC (isento)

2ª Eliminatória

Portimonense SC – FC Penafiel

GD Vitória Sernache – Portimonense SAD

(Vencedor do jogo FC Castrense – Quarteirense) – Lusitânia Lourosa FC

Vidago FC – SC Farense

Louletano DC – Clube Operário Desportivo

(Vencedor do jogo LGC Moncarapachense – SC Viana do Alentejo) – (Vencedor do jogo AD Castro Daire – Anadia FC)

SC São João de Ver – (Vencedor do jogo CF Vasco Gama – GD Lagoa)

Silves FC – FC Oliveira do Hospital

Dos 116 clubes que entram na 1ª eliminatória da prova (44 representantes das associações distritais, 54 do Campeonato de Portugal e 18 da Liga 3), 38 ficam isentos e os restantes 78 são distribuídos geograficamente por sete séries de 10 clubes e uma de oito equipas. A segunda ronda contará com os representantes da Liga Portugal Meu Super.

Os jogos da 1ª eliminatória da Taça de Portugal Generali Tranquilidade estão marcados para 30 e 31 de agosto e os da 2ª eliminatória estão agendados para 20 e 21 de setembro.