Campeonato de Portugal arranca este fim de semana com quatro clubes algarvios

O Campeonato de Portugal regressa este fim de semana aos relvados de todo o país, com os quatro representantes algarvios, GD Lagoa, LGC Moncarapachense, Louletano DC e Portimonense SC a entrarem em ação.

Na 1ª fase os clubes estão divididos por quatro séries de 14 equipas, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica, nos termos regulamentares, com os primeiros dois classificados de cada agrupamento, num total de oito, a ficarem apurados para a 2ª fase – Subida assegurando, assim, a manutenção na mítica competição do futebol português.

Os cinco piores classificados de cada série descem aos campeonatos distritais, num total de 20 clubes. Os restantes sete clubes de cada série asseguram a manutenção na prova, num total de 28 clubes.

Jogos das equipas algarvias na 1ª jornada:

Louletano DC – Portimonense SC

FC Alverca – LGC Moncarapachense

GD Lagoa – SU Sintrense SAD

Clica aqui para acompanhar a competição.

Clica aqui para consultar o formato.

Clica aqui para consultar o regulamento.