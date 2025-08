Sons do Jardim regressa a VRSA em agosto

A quarta edição dos Sons no Jardim começa já no próximo sábado e dedica a edição deste ano à música eletrónica.

Dia 9 de agosto o Jardim recebe a sonoridade eletrónica com raízes na lusofonia do DJ e produtor Branko, fundador dos Buraka Som Sistema e da label Enchufada, um concerto que promete uma viagem intensa e vibrante.

No dia 30 de agosto, encerra a edição o projeto que une dois grandes do panorama nacional e internacional da eletrónica, Moullinex & GPU Panic apresentam o seu novo projeto MXGPU, diretamente do coração da pista de dança, para proporcionar um espetáculo verdadeiramente imersivo, em formato 360º.

Ambos os concertos começam pelas 22h30 com warm-up e close party de Micáh e Danz.

Este ciclo faz parte da programação cultural do Município de Vila Real de Santo António. A entrada é livre.

BRANKO

Produtor, compositor, DJ e visionário, João Barbosa (Branko) está ligado a projetos como a editora Enchufada, fundada por si, e os Buraka Som Sistema, de que foi um dos fundadores.

Atlas (2015) foi o seu primeiro disco a solo, ao qual se seguiu Nosso (2019), com a participação de artistas como Dino D’Santiago, Mallu Magalhães e Pierre Kwenders.

Em 2022 lançou OBG, álbum de originais, e em março de 2024 editou o mais recente trabalho, Soma, com colaborações de nomes como Carla Prata, Jay Prince e Teresa Salgueiro.

Já atuou em palcos de referência e passou por festivais como o Super Bock Super Rock, NOS Primavera Sound, Capitólio, Teatro Tivoli BBVA, Campo Pequeno, ID NO LIMITS, Super Bock Arena, Semana Académica de Coimbra, Festival Impulso, Sol da Caparica e NOS Alive.

MXGPU

Moullinex e GPU Panic são, respetivamente, Luís Clara Gomes e Guilherme Tomé Ribeiro – produtores, compositores e intérpretes cuja colaboração tem como cerne a exploração da humanidade através da música eletrónica.

A fusão destas duas forças criativas deu origem a MXGPU. Na pista de dança, proporcionam um espetáculo verdadeiramente imersivo, em formato 360º, que esbate as fronteiras entre o palco e o público e redefine a experiência da música de dança ao vivo.

A parceria começou no terceiro álbum de Moullinex, Hypersex (2017), e em 2025 lançam o seu álbum de estreia conjunto, Sudden Light, que explora os limites da dance music e reinventa a experiência de performance ao vivo.