A primeira criação da AL JUVENIL – Companhia de Dança Contemporânea do Algarve, ROUXINOL, um baile mandado para adiar o fim, estreia no dia 26 de setembro, às 21h30, no Centro Cultural de Lagos.

Com direção artística e criação de Sara Martins, o espetáculo propõe uma reflexão sobre o corpo, a sua coreografia e o património imaterial da região do Algarve. A criação reúne seis jovens intérpretes, num trabalho que cruza dança, música e dramaturgia.

“Este espetáculo não vai resolver nada. É só um exercício para o chão não desaparecer”, lê-se na apresentação de ROUXINOL, uma criação que parte de memórias, saberes e referências transmitidas entre gerações para questionar aquilo que permanece e aquilo que está em risco de desaparecer.

A interpretação e co-criação estão a cargo de Adriana Neto Gonçalves, Francisco Careira, Lara Domingos, Laura Chubarova, Rosa Felisberto e Mariana Salvador. O texto é de Mari Magalhães, a assistência coreográfica e apoio à dramaturgia de Marlene Vilhena e a composição musical envolve Adriana Neto Gonçalves, Lana Gasparøtti, Sickonce e Diogo Lima.

ROUXINOL integra a primeira edição da AL JUVENIL – Companhia de Dança Contemporânea do Algarve, iniciativa da AORCA dirigida a jovens entre os 16 e os 25 anos, naturais ou residentes na região, que se encontram em processo de profissionalização ou no início das suas carreiras nas artes performativas. A edição de 2026/27 envolve jovens das áreas da dança e da música.

Depois da estreia em Lagos, o espetáculo passa pelo Teatro das Figuras, em Faro, a 3 de outubro, seguindo para o TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, a 31 de outubro. A circulação continua a 21 de novembro, no Teatro Jaime Pinto, em São Brás de Alportel, e a 28 de novembro, no Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves.

A produção é da AORCA, com financiamento da DGARTES e coprodução da Rede AZul – Rede de Teatros do Algarve e de vários municípios algarvios.