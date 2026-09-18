A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) apresentou, no arraial académico de ontem, o cartaz da Receção ao Caloiro 2026, que este ano conta com várias novidades.

Uma das principais alterações é a realização de um aquecimento à Receção ao Caloiro, entre os dias 18 e 22 de setembro. Durante este período, parte do recinto estará aberta para receber as Comissões de Praxe, as Comissões de Festas e todos os estudantes da Universidade do Algarve.

A entrada será gratuita e a animação ficará a cargo de vários DJs, entre os quais Mavüa, DJ Rose, PORAII, Lejy e South Boys.

A programação principal arranca no dia 23 de setembro, com as atuações de Dreindaclub e Active Boyz, que dão início a mais uma edição da Receção ao Caloiro. Como já é habitual, o dia 24 de setembro será dedicado às tunas da Universidade do Algarve, que prometem animar a noite académica.

O dia 25 de setembro promete ser um dos momentos altos desta edição, com a atuação de Julinho KSD, um dos nomes de maior destaque do cartaz, numa noite que contará também com Mulaton e Maqau.

A encerrar a programação, no dia 26 de setembro, atuam Cristiano Martins, Baile do Ste e DJ Sugo, numa noite que marca o fim de mais uma Receção ao Caloiro.

Preçário:

Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Estudantes 3 euros gratuito 12 euros 13 euros Não estudantes 4 euros gratuito 13 euros 14 euros

Bilhetes disponíveis na 3cket.

Com cinco dias de aquecimento e quatro dias de programação principal, a AAUAlg prepara assim uma edição com música, convívio e espírito académico, destinada a dar as boas-vindas aos novos estudantes e a reunir toda a comunidade estudantil.