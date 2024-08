Vila Real de Santo António: Jazz e rock de mãos dadas em agosto

O Jardim da Avenida da República, em Vila Real de Santo António, continua a receber o melhor da música nacional durante o mês de Agosto com os ciclos de concertos Guadiana Jazz e Sons no Jardim.

No dia 18 de agosto, pelas 19h00, o jazz vai ser o destaque ao final do dia com a atuação de Azar Azar. O português ex-Groovelvets Sérgio Alves apresenta-se com um projeto que faz uma fusão de jazz com hip hop, techno e house music, sonoridades que prometem um pôr do sol único.

O projeto do teclista e compositor apresenta ‘Cosmic Drops’, o seu álbum de estreia, depois de ter emprestado o seu talento a nomes como os Groovelvets, de Marta Ren, Capicua, Virtus ou Minus & MRDolly, entre muitos outros, o teclista e produtor portuense, estreia-se em 2020 com o seu novo projeto pessoal.

Como outros músicos da sua geração, Sérgio Alves cresceu em pleno advento do Hip Hop, do House, do Techno, do Broken Beat e de muitas outras expressões da mais moderna música de dança. Tem até mais de duas décadas e meia de percurso consistente enquanto Dj. E isso parece ter contribuído decisivamente para a forma como consegue consolidar a sua personalidade, através do domínio natural de uma imensidão de impulsos.

É certo que é no Jazz Funk que as suas composições estão ancoradas, mas, ao longo dos oito temas do seu Lp de estreia, a inspiração de figuras tutelares como Roy Ayers, George Duke ou Donald Byrd cruza-se com a presença de uma caleidoscópica variedade de géneros que têm alimentado as pistas de dança de Detroit, Nova Iorque ou Londres, para dar corpo uma música autónoma, intensa, estimulante, personalizada e pertinente em qualquer parte do planeta.

No dia 24 de agosto, pelas 22h00, os Capitão Fausto sobem ao palco dos Jardins da Avenida da República para a apresentação do seu novo disco ‘Subida Infinita’. Cinco anos após ‘A Invenção do Dia Claro’, os Capitão Fausto regressam aos discos com o quinto álbum. ‘Subida Infinita’ é o último disco do grupo com o teclista Francisco Ferreira, que, entretanto, deixou a banda, e o primeiro “que resulta de uma rotina de trabalho mais assertiva”, relata a banda.

Este álbum foi gravado no estúdio novo da banda em Alvalade e é fruto de anos muito intensos. De fins e princípios, de morte e vida, de procura e encontro. De outros tempos e do começo dos novos. Tomás, Domingos, Manel e Salvador seguem, agora, pelo país, a aventura de mostrar estas canções às pessoas numa digressão que promete uma banda e um espetáculo em mutação.

As entradas são livres para ambos os concertos.

