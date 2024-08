‘Xilb, cidade de amores e desamores’ é o mote da Feira Medieval de Silves

A Feira Medieval regressa à cidade de Silves, de 9 de 17 de agosto, com 9 dias de recriação das vivências da antiga capital da província que hoje corresponde ao Algarve, a deslumbrante Xilb (Silves).

Tendo como tema base ‘Xilb, cidade de amores e desamores’, a cidade mais ocidental do Gharb al-andalus, famosa não apenas pela beleza dos seus palácios, pela inexpugnabilidade das suas muralhas, ou pela doçura das suas maçãs e dos seus figos, estes exportados para todo o mundo. Silves foi bem conhecida pelos seus poetas que nos deixaram, além da beleza da métrica dos seus versos, muitas histórias de amores, traições e desamores, vividas por alguns dos seus mais ilustres habitantes.

Os sons da época vão ecoar pelas ruas da cidade: desde o sermão do Íman até às boas-vindas do Vizir aos visitantes, com o chamamento para a oração pelo Al-Muezzin encoando desde o alto do minarete. A festa vai ser animada pelos pregões dos vendedores, a música envolvente e as danças vibrantes que trazem memórias do Oriente.

O cortejo medieval inicia-se diariamente às 18h00, e marca o início da atmosfera mística da Feira. Vestidos a rigor, os participantes desfilam pela Medina e pelos Arrabaldes.

A Praça Al-Mut’amid vai ser palco dos Jogos de Guerra às 20h00 e 22h30, confrontando Yahyâ Ibn Bakr Ibn Zadlaf e o exército Omíadas. Já as Noites do Oriente iluminam o Castelo de Silves às 22h30 com uma exibição de música, dança e fogo.

O evento vai ser também uma celebração da gastronomia e da animação histórica, com a presença de mais de uma centena de expositores, incluindo artesãos, mesteirais, doceiros, místicos e mercadores.

A cultura e a rica história de Silves estão no coração da Feira, como destacou a Presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma: “A recriação histórica dá alma ao evento, refletindo a cor única de Silves e das suas gentes. Silves é um tesouro de culturas, religiões e saberes que moldam a sua identidade cultural única, algo que nos orgulha profundamente.”

Com a assinatura visual do fotógrafo André Boto, a XIX Feira Medieval de Silves promete ser uma viagem inesquecível ao passado.