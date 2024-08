O Festival do Marisco regressa a Olhão de 10 a 14 de agosto

O Festival do Marisco volta a ter lugar no Jardim Pescador Olhanense, entre 10 e 14 de agosto. Os mariscos e bivalves da Ria Formosa são sempre o maior atrativo, mas a doçaria regional, o artesanato e os espetáculos prometem mais um cartaz turístico de excelência.

A abertura oficial está marcada para sábado, dia 10, às 19:30, com os Calema a inaugurar o palco às 23:00. No domingo, há concerto com Ana Moura, no dia 12 é Plutónio que promete encher o recinto, segue-se Diogo Piçarra e o fecho será assegurado por Maninho, no dia 14.

Promover um dos maiores ativos gastronómicos da região, a Ria Formosa e a cidade de Olhão, e dinamizar a economia local são os principais objetivos do Festival do Marisco desde a primeira edição. Ao longo dos anos, acabou por tornar-se um dos momentos mais animados do ano para a comunidade local, e o evento que mais atrai a Olhão as famílias que escolhem o Algarve para fazer férias de verão.

O restaurante do Real Marina Hotel & Spa volta a marcar presença no Festival do Marisco, prometendo para este ano as novidades da sua parceria com a famosa chef Noélia.

A iniciativa do Município de Olhão, que conta com a organização da empresa municipal Fesnima, teve em 2023 a visita de mais de 30 mil pessoas, reforçando o estatuto de maior certame gastronómico do sul do país. Recorde-se que o Município renovou o recinto do evento há um ano, conseguindo ganhar espaço e melhorar a circulação nas envolventes e no estacionamento.