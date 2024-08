Albufeira: Jardim do Montechoro volta a ser o epicentro da música alternativa portuguesa em agosto

O Jardim do Montechoro, uma das zonas verdes mais emblemáticas da cidade, localizado na zona norte da Avenida Sá Carneiro, volta a acolher durante o mês de agosto o programa musical ‘Noites no Jardim’ um ciclo de cinco espetáculos de excelência, com nomes sobejamente conhecidos do grande público. As atuações estão agendadas para as 21h30, todos os sábados, pelo que os visitantes vão poder assistir a um novo concerto de entrada livre, semanalmente.

A primeira grande atuação é já no próximo dia 3 de agosto. O duo Amar Guitarra, formado por João Cuña e Pedro Mendes (Pierre), apresenta-se no palco do ‘Noites no Jardim’ com o propósito de divulgar a guitarra portuguesa através de interpretações de autores como Paco de Lucia. O grupo, conhecido pela união entre a classe da guitarra acústica e a tradição da guitarra portuguesa, traz o seu novo trabalho ‘Cordas à conversa’, prometendo um espetáculo singular que mistura Fado, Flamenco, Morna, Jazz, Gypsy Jazz e Tango.

No dia 10 de agosto sobe ao palco Ronny Felipe. Este músico afro, que iniciou a sua jornada musical em 2007, apresenta o seu segundo trabalho discográfico, “Maktub: Manning Nice”. O projeto envolve uma mistura de músicas animadas e vibrantes, com algumas baladas que convidam à reflexão, sempre com a paixão por partilhar mensagens de amor e positividade.

A 17 de agosto, Albufeira recebe Tó Trips, um dos músicos portugueses mais interessantes das últimas décadas. Com uma carreira marcada por projetos inovadores como Amen Sacristi, Lulu Blind, Dead Combo e as suas experiências a solo com ‘Guitarra 66’ e ‘Guitarra Makaka’, Tó Trips garante uma noite repleta de criatividade, inovação e boa música.

Sean Riley é outro dos grandes nomes do evento. O integrante da formação portuguesa originária de Coimbra com sonoridades inspiradas em tendências americanas como folk, rock e blues atua no dia 24 de agosto. A banda com cinco álbuns editados que se estreou em 2007 com ‘Farewell’, um dos melhores lançamentos discográficos da música portuguesa vai levar o público numa viagem pela sua carreira musical repleta de grandes êxitos.

A encerrar o mês, no dia 31 de agosto, os Fushi prometem fechar o programa com chave de ouro. André Fernandes, Sara Badalo e Alexandre Frazão apresentam um novo projeto que junta música eletrónica, progressiva, rock e improvisação. A música combina o som da guitarra com vozes processadas e a criatividade melódica da bateria, transportando o público de um sítio de conforto para outros lugares inesperados.