A Feira da Serra de São Brás de Alportel volta a ser evento de eleição do verão algarvio

Mantendo as raízes na promoção do Algarve genuíno, a Feira da Serra de São Brás de Alportel tem vindo a provar a sua jovialidade, capacidade de inovar e surpreender a cada ano, a par de um cartaz de espetáculos atrativo para diferentes gerações. Ingredientes que, por certo, tiveram peso na hora da escolha dos 35 mil visitantes que o certame acolheu durante quatro dias

A Feira da Serra de São Brás de Alportel voltou a afirmar-se como evento de eleição para quem quer conhecer o Algarve genuíno, através desta ponte que une em perfeita harmonia a tradição e a inovação, os saberes e sabores ancestrais e os projetos mais empreendedores e originais da região.

“Uma mostra das nossas raízes e uma montra de futuro, onde os empreendedores revelam os seus projetos e os jovens apresentam os seus talentos e iniciativas. Uma feira que rejuvenesce em cada nova edição. Esta é a maior vitória da Feira da Serra”, referia na abertura oficial da Feira da Serra, a Presidente da Comissão Organizadora, Marlene Guerreiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal, que alia os pelouros do desenvolvimento económico e empreendedorismo, à cultura e ao turismo.

“A Feira da Serra é muito mais do que uma festa de verão. Ao longo de décadas tem primado e continua a pugnar pela defesa da identidade das nossas tradições e das nossas gentes, pela valorização do nosso território e dos nossos produtos.

Ano após ano, associa-se à estratégica turística do município, contribuindo fortemente para a coesão territorial da região e para o incentivo ao investimento e à aposta na modernização, ao mesmo tempo que potencia a economia local e regional de forma inequívoca.

Ao mesmo tempo, tem esta característica tão especial que é o forte e exemplar envolvimento de toda a comunidade e de todo o tecido empresarial que tanto nos orgulha”, referiu o Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro.

Um evento onde todos os setores de atividade e forças vivas da comunidade têm espaço e que é prova de que São Brás de Alportel é cada vez mais um concelho atrativo para novas famílias que aqui encontram condições e respostas excecionais na área da educação e da saúde, de que é exemplo o reforço de respostas com a criação da nova Unidade de Saúde Familiar, mas também ao nível das acessibilidades, da oferta desportiva tanto em instalações como em modalidades dinamizadas, e uma massa associativa extremamente dinâmica, acrescentou.

“Estamos a construir um concelho com futuro, aberto ao mundo, atento aos desafios que o mundo e a sociedade nos colocam. Mas acima de tudo, um concelho construído com a união de todos”, sublinhou Vitor Guerreiro.

Ao longo de quatro dias, visitantes de todas as idades, nacionalidades e interesses passaram por São Brás de Alportel e tiveram oportunidade de despertar todos os seus sentidos nos 19 espaços temáticos, nas muitas zonas de degustação gastronómica e nos já sete palcos de animação, onde puderam assistir a mais de 70 horas de espetáculos.

A seleção de artistas passou claramente por uma opção de valorização do que de melhor se faz no panorama regional e nacional. A Feira da Serra voltou a ser o palco de grandes concertos proporcionados por David Carreira, Diogo Piçarra, Anjos e Bárbara Bandeira, que partilharam o palco principal com bandas e artistas da região, “Sempre com ADN são-brasense, sendo este um princípio que defendemos. Com muito orgulho apresentámos nos 4 dias do certame 4 projetos musicais de grande qualidade: os recém-formados Alma do Fado, um desafio original que trouxe a palco os Seistetos & Convidados, a banda de originais Osmose e o novo projeto revelação Algarve Band.

Pelo Palco Sonoridades foram também muitos os artistas locais presentes nos quatro dias do certame, com destaque para a dança e para bandas locais; enquanto o Palco Jovem foi um verdadeiro desfile de talentos, com destaque para o grande momento de apresentação em exclusivo da Banda Feira da Serra Jovem 2.0, que nesta edição contou com um padrinho, o conceituado cantor e produtor luso americano Oliver Sean, que proporcionará à banda a edição de um single com promoção internacional.

A diversidade de espetáculos, a variedade de espaços e atividades intergeracionais, a genuinidade do artesanato e dos produtos locais, a missão com grandes causas, a par da inovação e da preocupação com a acessibilidade para todos ao longo de todo o recinto, conforto e segurança foram por certo ingredientes que atraíram milhares de visitantes ao “coração do Algarve”.

Importa ainda recordar que este ano o recinto foi ampliado, alcançando já 4 hectares, com o objetivo de proporcionar maior comodidade e usufruto de todos os espaços temáticos.

No total, no recinto, os visitantes foram recebidos por aproximadamente 300 expositores distribuídos por 20 espaços temáticos, nove zonas de restauração e uma dezena de pontos de petiscos e similares.

Um evento novamente concretizado com o empenho de mais de 2700 pessoas, entre organização, voluntários e participantes, tendo como objetivo comum mostrar o que de melhor se faz no Algarve, em particular do interior algarvio, onde a economia e a inovação se ligam para potenciar os produtos e recursos da região.

Mantendo o formato de quatro dias, entre 25 e 28 de julho, este certame já é uma referência ano calendário de animação do verão algarvio.

A sessão inaugural contou com a presença do Secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, entre inúmeras entidades regionais e locais, que honraram este momento com a sua presença.

O Secretário de Estado que conhece bem São Brás de Alportel e a Serra do Caldeirão, ao qual está ligado por boas memórias, ligadas ao setor corticeiro, o mais representativo na história do território, não poupou elogios ao certame que considera com um contributo muito relevante para a economia local. “Nota-se que a feira vai crescendo e isso é sinal de sucesso. Destaco ainda a importância de termos este tipo de eventos, fora grandes áreas onde as pessoas normalmente estão presentes”, observou João Ferreira apontando para a importância de desenvolver a economia e atrair capacidade de desenvolvimento em zonas que ainda têm margem para acolher novas empresas e mais emprego.

“Defendo muito que é no contacto entre pessoas e ideias que surge muitas vezes o debloqueio de algo que pode acontecer. Obviamente esta feira vai muito para lá disso, vai também pelo desenvolvimento do comércio local, dos produtos locais”, afirmou garantindo: “Em mim, terão sempre um embaixador”.

Convidada a definir a força que faz acontecer este certame, a Presidente da Comissão Organizadora da Feira da Serra e Vice-presidente da Câmara Municipal, Marlene Guerreiro escolheu a paixão.

“É uma paixão que nos une pela nossa terra, pelas nossas tradições, pela serra e por tudo o que ela significa, de tão importante que é para a sustentabilidade do nosso território e pelo futuro que realmente precisamos realmente de cuidar.

É na mão dos jovens que estamos a deixar esse legado e essa esperança e, por isso, ficamos muito felizes quando vemos que esta feira tem a alma que tem, porque nasce da mão dos jovens: dos voluntários que se envolvem, participam e sentem que a feira marca a sua juventude”.

Recorde-se que esta edição voltou a contar com a participação de mais de uma centena de jovens voluntários que se aliaram à organização para ajudar na promoção, divulgação, montagem e apoio do certame, a par dos muitos jovens que subiram aos vários palcos da Feira.

E porque a juventude da Feira da Serra não se mede só na idade, mas também na capacidade de inovação e irreverência aliada à tradição, Marlene Guerreiro destacou com nota positiva a presença de projetos inovadores relacionados com o azeite, que foi o produto em destaque desta edição, e que foram muito além da tradicional utilização na doçaria e gastronomia. Projetos empreendedores das áreas da cosmética, da saúde, do artesanato, da gastronomia marcaram presença na Feira provando que o azeite é um produto com um potencial imenso, e que a sua valorização contribui de forma decisiva para a dinamização da economia.

Outra das fontes de jovialidade deste certame está na sua abertura à divulgação do associativismo bem ativo no concelho de São Brás de Alportel e também de causas solidárias, como é o caso de associações ao socorro das comunidades, de que é exemplo a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel, mas também associações ligadas ao bem-estar animal, como é o caso da Coração 100 Dono.

Aliás os animais que sempre ocuparam um lugar muito especial no certame foram mesmo protagonistas principais nesta edição. Para além do Picadeiro que é de há muito um dos palcos mais importantes do certame, sempre com casa cheia num programa de enorme qualidade, nesta edição surgiu o novo palco “Patudos”, com 4 dias de demonstrações desportivas caninas; enquanto que o Sítio dos Animais teve a maior dinâmica de sempre, com uma Capoeira de grandes dimensões, onde as crianças puderam acompanhar as rotinas da quinta e ver nascer os primeiros pintainhos da Feira da Serra.

“A Feira da Serra tem crescido e tem-se transformando mantendo aquilo que é a sua essência e continua a afirmar-se como uma mostra daquilo que somos e daquilo que temos de melhor”, concluiu Marlene Guerreiro deixando antever que já estão em marcha os primeiros passos para a edição de 2025 que se vai realizar entre 24 e 27 de julho.